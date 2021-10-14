عمر سي يتفق و«نتفليكس» على إنتاج وتمثيل مجموعة أفلام

الممثل الفرنسي عمر سي على خشبة المسرح خلال مهرجان «أفينيون»، 10 يوليو 2021 (أ ف ب)

وقّع الممثل عُمر سي عقدًا طويل الأمد مع منصة «نتفليكس» لإنتاج أفلام والتمثيل فيها، في تعاون هو الأول من نوعه بين المنصة الأميركية وممثل فرنسي ويأتي بعد النجاح العالمي الذي حققه مسلسل «لوبين».

وأوضحت «نتفليكس» في بيان، الثلاثاء، أن «شركة عمر سي للإنتاج في باريس ولوس أنجليس ستتولى بموجب هذا العقد إعداد أفلام خاصة لـنتفليكس، وسيكون سي ممثلًا ومنتجًا منفذًا فيها»، وفق «فرانس برس».

وكانت مجلة «فرايتي» الأميركية المتخصصة كشفت هذه المعلومة، الثلاثاء، وقالت إن هذا النوع من التعاون مع «نتفليكس» لم يحصل من قبل إلّا مع الممثلة فانيسا كيربي التي برزت في مسلسل «ذي كراون».

ونقل البيان عن عمر سي أنه «سعيد بفرصة مواصلة» علاقته بالمنصة، وأنه «متحمس للمرحلة المقبلة في المغامرة المشتركة» بينهما.

وأعاد عمر سي نفسه نشر إعلان «نتفليكس» عبر «تويتر» فيما لم تحدّد منصة البث قيمة العقد.

وعُرف عمر سي على مستوى عالمي بعد نجاح فيلم «أنتوشابل» (2011) وزادت شهرته بعد تحطيم مسلسل «لوبين» الفرنسي الأرقام القياسية على «نتفليكس» غذ جذب عشرات ملايين المشتركين في العالم.

واعتبرت المسؤولة في «نتفليكس» في فرنسا غاييل مارسكي أن المنصة «محظوظة جدًا بالعمل عن كثب مع عمر سي لسنوات عدة»، وأنها «متحمسة لتوسيع الشراكة» معه.

وأوضحت الشركة أن فيلمًا بعنوان «تور دو فورس» من إخراج لوي لوترييه وبطولة عمر سي ولوران لافيت يُعرض على «نتفليكس» في العام 2022.

وكان النجم البالغ من العمر 43 عامًا الفرنسي الوحيد الذي ورد اسمه في قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في العالم بحسب تصنيف مجلة «تايم» الأميركية.