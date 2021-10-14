عمر سي يتفق و«نتفليكس» على إنتاج وتمثيل مجموعة أفلام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 05:00 مساء
الممثل الفرنسي عمر سي على خشبة المسرح خلال مهرجان «أفينيون»، 10 يوليو 2021 (أ ف ب)

وقّع الممثل عُمر سي عقدًا طويل الأمد مع منصة «نتفليكس» لإنتاج أفلام والتمثيل فيها، في تعاون هو الأول من نوعه بين المنصة الأميركية وممثل فرنسي ويأتي بعد النجاح العالمي الذي حققه مسلسل «لوبين».

وأوضحت «نتفليكس» في بيان، الثلاثاء، أن «شركة عمر سي للإنتاج في باريس ولوس أنجليس ستتولى بموجب هذا العقد إعداد أفلام خاصة لـنتفليكس، وسيكون سي ممثلًا ومنتجًا منفذًا فيها»، وفق «فرانس برس».

وكانت مجلة «فرايتي» الأميركية المتخصصة كشفت هذه المعلومة، الثلاثاء، وقالت إن هذا النوع من التعاون مع «نتفليكس» لم يحصل من قبل إلّا مع الممثلة فانيسا كيربي التي برزت في مسلسل «ذي كراون».

ونقل البيان عن عمر سي أنه «سعيد بفرصة مواصلة» علاقته بالمنصة، وأنه «متحمس للمرحلة المقبلة في المغامرة المشتركة» بينهما.

وأعاد عمر سي نفسه نشر إعلان «نتفليكس» عبر «تويتر» فيما لم تحدّد منصة البث قيمة العقد.

وعُرف عمر سي على مستوى عالمي بعد نجاح فيلم «أنتوشابل» (2011) وزادت شهرته بعد تحطيم مسلسل «لوبين» الفرنسي الأرقام القياسية على «نتفليكس» غذ جذب عشرات ملايين المشتركين في العالم.

واعتبرت المسؤولة في «نتفليكس» في فرنسا غاييل مارسكي أن المنصة «محظوظة جدًا بالعمل عن كثب مع عمر سي لسنوات عدة»، وأنها «متحمسة لتوسيع الشراكة» معه.

وأوضحت الشركة أن فيلمًا بعنوان «تور دو فورس» من إخراج لوي لوترييه وبطولة عمر سي ولوران لافيت يُعرض على «نتفليكس» في العام 2022.

وكان النجم البالغ من العمر 43 عامًا الفرنسي الوحيد الذي ورد اسمه في قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في العالم بحسب تصنيف مجلة «تايم» الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
بدء توافد قادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» إلى طرابلس
ليبيا
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
هكذا قُتلت «المسافرة الأميركية» غابي بيتيتو
منوعات
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)