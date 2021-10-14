هبة طوجي تعود للسعودية بعد غياب 4 سنوات

المطربة اللبنانية هبة طوجي (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لإحياء ثاني حفلاتها الغنائية في السعودية، تطل خلالها على مسرح المرايا في مدينة العلا، مساء الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

وتعيد هذه الإطلالة هبة طوجي إلى السعودية بعد أربع سنوات من أولى حفلاتها الغنائية في الرياض في ديسمبر 2017، وحملت -آنذاك- لقب أول فنانة عربية تغني في السعودية بعد افتتاح موسم الحفلات، وتصدرت وقتها أغنيتها الشهيرة «مين اللي بيختار» تريندات السعودية، تزامنًا مع الاحتفال بقانون السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتحتفل هبة طوجي مع جمهورها السعودي بعودتها لساحة الحفلات الجماهيرية بعد غياب دام أكثر من عام ونصف بسبب أزمة كورونا، تزامنًا مع انشغالها بتجربة الأمومة لأول مرة عقب زواجها من الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف.

وتمتع هبة جمهورها بعرض موسيقي ضخم بمشاركة أوركسترا تضم ما يزيد على 60 موسيقيًا، وتقدم أشهر أغنياتها «مين اللي بيختار»، «لا بداية ولا نهاية»، و«متل الريح» بجانب توليفة من أشهر أغاني أعمالها العالمية، مثل مقطوعات فيلم «علاء الدين»، مع مفاجأتها بغناء رائعة «ليلة» بتوزيع موسيقي مختلف.

ومن ناحية أخرى، تنشغل هبة حاليًا في الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد، مع الموسيقار أسامة الرحباني، بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. ويأتي ذلك بعد قرابة خمس سنوات منذ آخر ألبوماتها، وانشغلت على تحضير أغنياته لمدة سنة وأطلقت أولى مفاجآته مطلع العام بأغنية «لحبيبي بغني».

ويأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة هبة التي استهلتها منذ 10 سنوات بألبومها الأول «لا بداية ولا نهاية»، ومن بعده بثلاث سنوات ألبوم «يا حبيبي» والذي ضم 16 أغنية مختلفة، منها «خلص»، «صباح الخير»، و«أول ما شفته»، وتلته بعده بثلاث سنوات بألبومها «هبة طوجي 30»، والذي قدمت من خلاله 30 أغنية دفعة واحدة، من بينها «أنت حبيبي»، «أنت اللي فليت»، و«يلا نرقص»، بالإضافة إلى ألبومها المخصص لأعياد الكريسماس «هللويا» بجانب عشرات الأغاني المنفردة.