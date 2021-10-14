هبة طوجي تعود للسعودية بعد غياب 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 12:25 مساء
المطربة اللبنانية هبة طوجي (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لإحياء ثاني حفلاتها الغنائية في السعودية، تطل خلالها على مسرح المرايا في مدينة العلا، مساء الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

وتعيد هذه الإطلالة هبة طوجي إلى السعودية بعد أربع سنوات من أولى حفلاتها الغنائية في الرياض في ديسمبر 2017، وحملت -آنذاك- لقب أول فنانة عربية تغني في السعودية بعد افتتاح موسم الحفلات، وتصدرت وقتها أغنيتها الشهيرة «مين اللي بيختار» تريندات السعودية، تزامنًا مع الاحتفال بقانون السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتحتفل هبة طوجي مع جمهورها السعودي بعودتها لساحة الحفلات الجماهيرية بعد غياب دام أكثر من عام ونصف بسبب أزمة كورونا، تزامنًا مع انشغالها بتجربة الأمومة لأول مرة عقب زواجها من الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف.

وتمتع هبة جمهورها بعرض موسيقي ضخم بمشاركة أوركسترا تضم ما يزيد على 60 موسيقيًا، وتقدم أشهر أغنياتها «مين اللي بيختار»، «لا بداية ولا نهاية»، و«متل الريح» بجانب توليفة من أشهر أغاني أعمالها العالمية، مثل مقطوعات فيلم «علاء الدين»، مع مفاجأتها بغناء رائعة «ليلة» بتوزيع موسيقي مختلف.

ومن ناحية أخرى، تنشغل هبة حاليًا في الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد، مع الموسيقار أسامة الرحباني، بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. ويأتي ذلك بعد قرابة خمس سنوات منذ آخر ألبوماتها، وانشغلت على تحضير أغنياته لمدة سنة وأطلقت أولى مفاجآته مطلع العام بأغنية «لحبيبي بغني».

ويأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة هبة التي استهلتها منذ 10 سنوات بألبومها الأول «لا بداية ولا نهاية»، ومن بعده بثلاث سنوات ألبوم «يا حبيبي» والذي ضم 16 أغنية مختلفة، منها «خلص»، «صباح الخير»، و«أول ما شفته»، وتلته بعده بثلاث سنوات بألبومها «هبة طوجي 30»، والذي قدمت من خلاله 30 أغنية دفعة واحدة، من بينها «أنت حبيبي»، «أنت اللي فليت»، و«يلا نرقص»، بالإضافة إلى ألبومها المخصص لأعياد الكريسماس «هللويا» بجانب عشرات الأغاني المنفردة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
رونالدو يسجل «هاتريك» للمرة 58 في مسيرته والعاشرة في طريقه الدولي عبر اكتساح ...
رياضة عالمية
توقعات بمعاناة العالم من «اضطرابات» في أسواق الطاقة
دولى
أميركا تفتح حدودها أمام المسافرين المحصنين ضد «كورونا» الشهر المقبل
دولى
منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى كأس العالم 2022
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواصفات جديدة لـ كيا سبورتاج 2022