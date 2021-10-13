«تيتان» الفرنسي إلى «الأوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 12:00 مساء
المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو (يسار) تتسلم السعفة الذهبية إثر فوزها عن فيلمها «تيتان» في الحفلة الختامية لمهرجان كان السينمائي في 17 يوليو 2021 (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني للسينما الفرنسية، الأربعاء، اختيار فيلم «تيتان» لجوليا دوكورنو، الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، لتمثيل فرنسا في الأوسكار.

وحصلت دوكورنو (37 عامًا) على السعفة الذهبية في يوليو، عن هذا العمل الذي ينتمي إلى فئة «أفلام النوع» ويتسم بأسلوب معاصر ينطوي على أكبر قدر من العنف والسوداوية والتوجهات النسوية، وفق «فرانس برس».

يؤدي دوري البطولة في الفيلم الممثل الفرنسي فنسان ليندون ومواطنته أغات روسيل.

واستقطب «تيتان» المحظور على من هم دون السادسة عشرة أكثر من 300 ألف مشاهد في دور السينما الفرنسية منذ بدء عرضه فيها في منتصف يوليو، قبل بدء العمل بنظام التصريح الصحي.

وأبدى موزعوه ارتياحهم إلى درجة الإقبال عليه في الصالات الأميركية التي انطلقت عروضه فيها في مطلع أكتوبر الجاري، إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر مليون دولار في عشرة أيام.

تنافس «تيتان» على الفوز بتمثيل فرنسا قي فئة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار مع فيلمين آخرين هما «ليفنمان» للمخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان الفائز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، و«باك دور» لسيدريك جيمينيز.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال بتوزيع جوائز الأوسكار، في 27 مارس، في لوس أنجليس.

وكانت فرنسا رشحت العام الفائت فيلم «دو» لفيليبو مينيغيتي لكن أكاديمية الأوسكار لم تختره ضمن اللائحة النهائية.

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