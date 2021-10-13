«الجونة السينمائي» يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الخامسة

لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» أعضاء لجان التحكيم في المسابقات الرئيسية الثلاث، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء في دورتها الأولى. إضافة إلى لجنتي تحكيم فيبريسي، ونيتباك.

حول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، قال انتشال التميمي: «إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، فإن جانباً من مهمة مهرجان الجونة السينمائي يتمثل في دعوة مجموعة متميزة للغاية من صناع السينما والنقاد السينمائيين والمتخصصين في الصناعة لتشكيل لجان التحكيم. نتمنى لأعضاء لجان التحكيم كل التوفيق في رحلتهم الصعبة لاختيار الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي».

منة شلبي

تضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، سارة هوش المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان «جواناخواتو السينمائي الدولي» بالمكسيك، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم، فضلاً عن ذلك، يشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين، الرئيس التنفيذي لشركة مارجيت هاوس فيلمز.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المنتج الكوري الجنوبي جاي جيون المؤسس المشارك لمهرجان «بوسان السينمائي الدولي»، بالإضافة إلى المخرجة الأميركية كيم إيه سنايدر، المخرج الأردني - الهولندي محمود المساد، المنتجة الفلسطينية مي عودة، وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المنتجة المكسيكية مارتا سوسا.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة فتضم المخرج والمنتج المصري تامر عشري، ومبرمجة الأفلام أليس خروبي، الممثلة المغربية نادية كوندا، والصحفية والناقدة الإيطالية إي نينا روث، ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة المصرية كاملة أبوذكري.

نجمة الجونة الخضراء

يطلق مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الخامسة جائزة نجمة الجونة الخضراء والتي تُمنح للأفلام التي ترفع مستوى الوعي أو تشارك المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية وأهميتها واستدامتها.

تشمل لجنة التحكيم لهذه الجائزة الممثلة المصرية أروى جودة، إضافة إلى المخرج كيفان مشايخ، ورنا نجار الصحفية بجريدة الشرق.

أما فيما يخص لجنة تحكيم نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) فتتكون من إندو شريكنت إحدى الأعضاء المؤسسين لـ«نيتباك» الهند، إضافة إلى المخرج الكوري الجنوبي تشانج هو باي، والمنتج والمخرج الفلسطيني - السويدي محمد قبلاوي.

وتضم لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) الصحفية والناقدة الأسترالية هيلين بارلو، الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي، والصحفي المصري محمد نبيل الذي يكتب بانتظام عن السينما منذ العام 2010 بمجلة الكواكب ويشغل بها منصب نائب مدير التحرير.

لجنة تحكيم لجنة فيبريسي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعضاء لجنة تحكيم نجمة الجونة الخضراء (خاص لـ بوابة الوسط)

لجنة تحكيم الأفلام القصيرة (خاص لـ بوابة الوسط)

لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية (خاص لـ بوابة الوسط)