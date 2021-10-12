رحلة إلى أوكرانيا وآسيا الوسطى في مغامرات «أستيريكس» الجديدة

كاتب سيناريو «أستريكس» الجديد جان إيف فيري مع الشخصيتين الشهيرتين استريكس وأوبليكس خلال مؤتمر صحفي قرب باريس، 11 أكتوبر 2021

يصدر في 21 أكتوبر الجاري الجزء التاسع والثلاثون من سلسلة الكتب المصوّرة «أستيريكس» بعنوان «أستيريكس والغريفين»، ويتناول رحلة بطل بلاد الغال ورفيقه أوبيليكس إلى الشرق لمساعدة السارماتيين، وهم شعب من العصور القديمة غير معروف كثيرا.

وتولى كتابة سيناريو المجلّد الجديد جان إيف فيري فيما تولى ديدييه كونراد إعداد رسومه، وهما كانا تسلما الشعلة العام 2011 من ألبير أوديرزو الذي ابتكر مع زميله رينيه غوسيني مغامرات أستيريكس وأوبيليكس قبل أكثر من 60 عاما، وفق «فرانس برس».

والسارماتيون شعب بدوي عاش في منطقة امتدت من أوكرانيا الحالية إلى سفوح القوقاز وسهول آسيا الوسطى، يشكّل حيوان الغريفين الخرافي، وهو نصف نسر ونصف أسد، رمزا لهم في المجلّد الجديد.

وقال فيري في مؤتمر صحفي عقد، الإثنين، بمقر دار «آشيت» للنشر في مدينة فانف قرب باريس إن «رحلات أستيريكس شملت إلى الآن عددا لا يستهان به من البلدان.. وفي هذا المجلّد يزور بلدا باردا»، وبالتالي تدور الأحداث بمعظمها «وسط الثلج».

وأشار إلى أن المعلومات التاريخية عن هذا الشعب محدودة، لكنهم «كانوا برابرة وشعبا أسطوريا»،. وتستوحي الرسوم تقاليد روسية وكازاخستانية ومنغولية.

ويتمحور السيناريو على المواجهة بين الجيش الروماني الذي انطلق بأوامر من يوليوس قيصر في رحلة استكشافية للقبض على حيوان الغريفين الشهير، وبين السارماتيين الذين يتعاطف معهم شعب بلاد الغال.

وطبعت دار ألبرت رينيه للنشر التي باتت «آشيت» تمتلك حقوقها مليوني نسخة من هذا المجلّد بنسخته الفرنسية، وما مجموعه خمسة ملايين نسخة في 17 لغة.