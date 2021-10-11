20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»

بوستر مهرجان «القاهرة الدولي للچاز» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعود مهرجان «القاهرة الدولي للچاز» بنسخته الثالثة عشرة هذا العام بمشاركة 13 دولة، ويستمر على مدار 9 أيام بداية من الخميس 28 أكتوبر.

ويحتضن المهرجان الدولي 20 فرقة موسيقية و95 فنانا موسيقيا من 13 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، النمسا، البرتغال، هولندا، السودان، لوكسمبورغ، سويسرا، المجر، بلغاريا الدنمارك، ومصر، ويختتم فعالياته مساء الجمعة 5 نوفمبر.

تقام فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان في مركز التحرير الثقافي (وسط القاهرة)، إلى جانب مساحات إضافية للعروض بالتعاون مع قسم الموسيقى بالجامعة الأميركية ومركز الچيزويت الثقافي بالإسكندرية ومعهد جوته وكايرو چاز كلوب ورووم آرت سبيس وميوزيك هب والمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، بحيث يعطي مساحة مختلفة للجمهور من مختلف الأماكن والفئات العمرية والأذواق الموسيقية.

برنامج الفعاليات

تفتتح فعاليات «القاهرة الدولي للچاز» بحفل الفنانة المصرية نهى فكري مع فرقتها الرباعية، وذلك يوم الخميس 28 أكتوبر على مسرح قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، في حين يسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز في السودان، ويقدم عرضا مشتركا مع مجموعة من الموسيقيين المصريين، المطرب أدهم رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفي الجيتار شريف واطسن وآلان عويجان من لبنان.

تشهد النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة «الدور الأول» ومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق «أوتاك وسول ترينز»، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفرقة الهولندية Kruidkoek والفنان طارق الحاوي من السودان.

مشاركة أميركية

كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأميركية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأميركي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأميركية الشهيرة Frances-Marie Uitti.

ويقدم المهرجان بجانب حفلاته الموسيقية توليفة منوعة من ورش العمل التعليمية والفنية تقدمها الفرق الدولية الزائرة مجانا لصالح طلبة المعاهد الموسيقية والمختصين، أولها للفرقة الأميركية AJOYO ومحاضرة تعليمية للفرقة الأميركية ICX Jazz Ensemble في القاعة الشرقية بمركز التحرير الثقافي، وورشة للثنائي الألماني Starke & Gorter تتناول أساليب الأداء الموسيقي للفرق الثنائية ومحاضرة نقاشية حول تذوق موسيقى الچاز يلقيها السيد Mark Campbell وورشة عمل للبيانو للفنان السويسري المعروف Christoph Stiefe وورش عمل للفرق الهولندية المشاركة Agnes Gosling و KruidKoek.

وينظم المهرجان أيضا على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية تستعرض تاريخ موسيقى الجاز، ومحاضرة خاصة عن تاريخ موسيقى الجاز في الدبلوماسية الدولية يقدمها السيد جيمس كيترير عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأميركية.

- الجمعة.. ختام الدورة الـ12 لمهرجان «القاهرة لموسيقى الجاز»

- بالصور: انطلاق «مهرجان القاهرة للجاز».. وتكريم فتحي سلامة

- "مسار إجباري" في افتتاح مهرجان "القاهرة لموسيقى الجاز"

ويعيد مهرجان «القاهرة للجاز» تقليده السنوي بالتعاون مع أكاديمية Band Makers الموسيقية التي تقدم برنامج الجاز للصغار «چازينينو»، الذي يهدف إلى تعريف الأطفال والشباب بموسيقى الچاز من خلال التفاعل مع الفنانين المتخصصين من ضيوف المهرجان في إطار ورش عمل، وعزف جماعي. ويتيح جازينينو فرصة لتقديم عروض للمواهب الموسيقية من الأطفال والشباب الصغير أمام الجمهور.

وفي إطار سعيّه لنشر ثقافة موسيقى الچاز وتقديمها للجمهور المصري على نطاق واسع، يعرض المهرجان هذا العام فيلمين تسجيليين. الفيلم الأول عن حياة عازف البيانو الأميركي الشهير ديف بروبيك Dave Brubeck أحد رواد موسيقى الچاز في العالم. والفيلم الثاني يستعرض قصص كفاح ومعاناة أربع من أشهر مغنيات الچاز الأميركيات خلال مشوارهن الفني، والعنصرية التي تعرضن لها في حياتهن.

بدأت رحلة مهرجان القاهرة الدولي للچاز في العام 2009، بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو صلاح؛ بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري، وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى، وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن حرفة ومستقبل مهني لخلق جيل من الفنانين الواعدين.