افتتاح معرض للمصور ماهر العوامي

معرض المصور المخرج الوثائقي، ماهر العوامي، يقام ضمن فعاليات «الأسبوع السمعي البصري» الذي تنظمه براح (فيسبوك)

افتتح معرض المصور والمخرج الوثائقي، ماهر العوامي، الأحد، ضمن فعاليات «الأسبوع السمعي البصري» الذي تنظمه براح للثقافة والفنون.

وافتتح المعرض الدكتور محمد المفتي والمصور الفوتوغرافي وعضو المنظمة الليبية للتراث علي الساعدي، حسب منشور صفحة براح في «فيسبوك».

ويحوي المعرض صور فوتوغرافية مرفقة بشرح صوتي للمعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية المخفية في الجبل الأخضر.

وجاء في منشور براح: «هناك - خلف الأفق الماضي - ليضئ بنا الضوء جاعلا من هذا العبور الأول ماثلا أمامنا بكل ما أوتي من وجود لم يكن الأمر يحتاج إلا رائيا ماهرا».

و«براح» هو فضاء ثقافي في بنغازي يحوي مكتبة عامة وقاعة عرض فنية وقاعات تدريبية ومرسم واستوديو تصوير، كما يحوي مكاتب لعدة منظمات ثقافية فنية كالجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية والمنظمة الليبية للتراث ومنظمة الفيلم الليبي وفرقة الزمن الجميل.

معرض المصور المخرج الوثائقي، ماهر العوامي، يقام ضمن فعاليات «الأسبوع السمعي البصري» الذي تنظمه براح (فيسبوك)

معرض المصور المخرج الوثائقي، ماهر العوامي، يقام ضمن فعاليات «الأسبوع السمعي البصري» الذي تنظمه براح (فيسبوك)

معرض المصور المخرج الوثائقي، ماهر العوامي، يقام ضمن فعاليات «الأسبوع السمعي البصري» الذي تنظمه براح (فيسبوك)