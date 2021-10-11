توغي تلتقي برلمانيين لمناقشة «المشهد الثقافي في البلديات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 01:16 مساء
وزيرة الثقافة مبروكة توغي تلتقي النائبين بمجلس النواب إبراهيم مصباح وعلي العيساوي (موقع الوزارة)

ذكر موقع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، أن الوزيرة مبروكة توغي التقت، بمكتبها بديوان الوزارة بطرابلس، نائبي مجلس النواب، إبراهيم مصباح وعلي العيساوي.

ووفق الوزارة، «تناول اللقاء العديد من المواضيع والقضايا، التي تهم الشأن الثقافي، والدور الذي تلعبه الثقافة في النهوض بالمشهد الثقافي في البلديات وتكريسها كرافد من روافد التنمية».

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الحركة الثقافية في مختلف البلديات، إذ تفقدت الوزيرة مبروكة توغي مؤخرًا عددًا من المراكز الثقافية بمدينة العزيزية.

وصرحت بأنّ «هذه الزيارة تأتي في إطار جولة تفقدية إلى مكاتب الثقافة في مختلف أنحاء الوطن للوقوف على المشاكل التي يعانيها قطاع الثقافة، والاطلاع على البنية الثقافية والواقع الثقافي لهذه البلدية، وللوقوف على الصعوبات التي تعترض عمل هذه المرافق، ورصدها على أرض الواقع» حسب موقع الوزارة على الإنترنت.

وشدَّدت على «دور البلدية كشريك أساسي للثقافة في بناء الإنسان وتدعيم جهود الحوار ‏والمصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات وتهيئة ظروف الاستقرار».

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