المكسيك تستعرض «عظمتها» في معرض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 12:09 مساء
قطع معروضة في المتحف الوطني للأنتروبولوجيا في مكسيكو في إطار معرض عظمة المكسيك في 5 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

يقام معرض لمناسبة مرور مئتي عام على استقلال المكسيك، يسلط الضوء على قطعها الثقافية المستردة.

ويحمل هذا المعرض اسم «عظمة المكسيك» وتُقدم فيه 1500 قطعة في موقعين، أحدهما المتحف الوطني للأنتروبولوجيا في مكسيكو، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

ونصف التحف فيه تعرض للمرة الأولى في بلدها الأصلي، إما بالإعارة أو بعد استردادها من بلدان أو هواة جمع في أوروبا.

ويسمح هذا المعرض الذي يزخر بالموروثات من حضارات عدة شهدتها المكسيك، مثل المايا والأزتيك، بفهم «مَن نحن كمسيكيين»، على ما تقول الزائرة ييكتلي هرنانديس، التي تفتخر باسمها المأخوذ من لغة الناواتل الأصلية التي لا تزال حية.

وكانت وزيرة الثقافة، أليخاندرا فراوستو غويريرو، قالت خلال تدشين المعرض في أواخر سبتمبر إن هذه المبادرة «تثبت أن تاريخ البلد لم يبدأ قبل 500 سنة فحسب».

وتحتفي المكسيك هذا العام بذكرى مرور 500 سنة على سقوط مكسيكو-تينوتشتيتلان، عاصمة إمبراطورية الأزتيك، في وجه الغزاة الإسبان في 1521.

ويندرج استرداد القطع الأثرية في قلب أولويات الحكومة التي تتولى زمام السلطة منذ أواخر 2018. وتؤكد أنها نجحت في «استعادة 5746 قطعة من التراث الثقافي» كانت مشتتة في الخارج.

ويوم تدشين المعرض، قلد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، العسكري الإيطالي روبرتو ريكاردي أرفع وساك في البلاد تقديرًا لجهوده في «صون التراث الثقافي» مع ضبطه نحو 15 قطعة تراثية كانت على وشك أن تطرح في مزاد في إيطاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عسل الصنوبر ضحية الحرائق في تركيا