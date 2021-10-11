«الثقافة» تطلق مبادرة «ملتقى الألفة الوطنية النسائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 10:53 صباحا
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تنظم اجتماعا تأسيسيا لإطلاق مبادرة «ملتقى الألفة الوطنية النسائي» (موقع الوزارة)

نظمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، اجتماعًا تأسيسيًّا لقادة نسوة منظمات المجتمع المدني والتكتلات الاجتماعية والاتحادات والروابط النسائية، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، الأحد، تحت شعار «ملتقى الألفة الوطنية النسائية»، الذي أطلقته الوزيرة ويهدف إلى التنمية والسلام.

وحسب موقع الوزارة على الإنترنت: «أوضحت الوزيرة في مستهل كلمتها أهمية هذا الملتقى، بما له من أسس في المصالحة والوئام، الذي ستقوده المرأة، التي لها دور كبير في استقرار وألفة المجتمع والوطن في صنع السلام، وتمكينها لهذا الدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة الليبية في قيادة السلام في ليبيا، وتغيير الواقع والحال من حالة الحرب والنزاعات إلى حالة السلم والسلام ورأب التصدع والنزاع من أجل بناء الدولة والتئام جروح الوطن بالألفة والمحبة والسلام» .

وأكدت توغي إصرارها على أن هذه المبادرة والفكرة والملتقى شأن ليبي لا تريد لأي طرف خارجي التدخل فيه من غير الليبيين، كما أعطت الإذن إلى تشكيل فرق عمل على مستوى ليبيا، في كل المدن للمساهمة في إنجاح هذا المشروع، إضافة إلى تحديد آليات العمل والاستراتيجية، التي من خلالها الانطلاق لتجسيد مشروع «الألفة» باعتباره مشروع دولة تقوم به وزارة الثقافة لترسيخ الانتماء والألفة لبناء الوطن بالتوعية والترشيد وتشكيل نواة السلم المحل .

وطرح في الاجتماع عدد من الرؤى والاقتراحات وأسس البناء على فحوى الآليات المتبعة في هذا الشأن، والتأكيد عليها وتطويرها لإنجاح الملتقى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عسل الصنوبر ضحية الحرائق في تركيا