«الثقافة» تطلق مبادرة «ملتقى الألفة الوطنية النسائي»

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تنظم اجتماعا تأسيسيا لإطلاق مبادرة «ملتقى الألفة الوطنية النسائي» (موقع الوزارة)

نظمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، اجتماعًا تأسيسيًّا لقادة نسوة منظمات المجتمع المدني والتكتلات الاجتماعية والاتحادات والروابط النسائية، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، الأحد، تحت شعار «ملتقى الألفة الوطنية النسائية»، الذي أطلقته الوزيرة ويهدف إلى التنمية والسلام.

وحسب موقع الوزارة على الإنترنت: «أوضحت الوزيرة في مستهل كلمتها أهمية هذا الملتقى، بما له من أسس في المصالحة والوئام، الذي ستقوده المرأة، التي لها دور كبير في استقرار وألفة المجتمع والوطن في صنع السلام، وتمكينها لهذا الدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة الليبية في قيادة السلام في ليبيا، وتغيير الواقع والحال من حالة الحرب والنزاعات إلى حالة السلم والسلام ورأب التصدع والنزاع من أجل بناء الدولة والتئام جروح الوطن بالألفة والمحبة والسلام» .

وأكدت توغي إصرارها على أن هذه المبادرة والفكرة والملتقى شأن ليبي لا تريد لأي طرف خارجي التدخل فيه من غير الليبيين، كما أعطت الإذن إلى تشكيل فرق عمل على مستوى ليبيا، في كل المدن للمساهمة في إنجاح هذا المشروع، إضافة إلى تحديد آليات العمل والاستراتيجية، التي من خلالها الانطلاق لتجسيد مشروع «الألفة» باعتباره مشروع دولة تقوم به وزارة الثقافة لترسيخ الانتماء والألفة لبناء الوطن بالتوعية والترشيد وتشكيل نواة السلم المحل .

وطرح في الاجتماع عدد من الرؤى والاقتراحات وأسس البناء على فحوى الآليات المتبعة في هذا الشأن، والتأكيد عليها وتطويرها لإنجاح الملتقى.