استمرار عرض «ما وراء المحيط» في دور العرض بمصر والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 03:30 مساء
بوستر فيلم «ما وراء المحيط» (أ ف ب)

للأسبوع الثاني، يستمر عرض فيلم «ما وراء المحيط» للمخرج ماركو أورسيني تجاريًّا في دور العرض المصرية والإماراتية، وذلك ضمن جولته بالعالم العربي، وبعد مشاركته في أكثر من مهرجان دولي.

تستمر العروض في مصر والإمارات في سينما «فوكس الإمارات» بدبي مول الإمارات و«مدرف سيتي سنتر» و«أبوظبي ياس مول»، ويُعرض في مصر في «فوكس مصر» بمول مصر وألماظة.

يتابع «ما وراء المحيط» القصة المروّعة للمغامرين عمر سمره وعمر نور، وتحدي التجديف الأصعب الذي خاضاه لعبور مسافة 3000 ميل بحري في المحيط الأطلنطي من جزر الكناري إلى أنتيغوا، وهي رحلة تجديف غير مدعومة ومحفوفة بالمخاطر، وتعتبر جزءًا من سباق تجديف سنوي يدعى «تحدي الأطلنطي».

أحداث الفيلم يتم روايتها على لسان مَن عاشوها، إذ يصوروا أشكال المعاناة المختلفة التي خاضوها بها، ويحكوا بالتفصيل الأحاسيس المختلفة التي شعروا بها، والمغزى النهائي للرحلة.

وكان «ما وراء المحيط» نال إقبالًا جماهيريًّا ضخمًا في عرضه العالمي الأول بمهرجان «الجونة»، وحصل أيضًا على عرض كامل العدد ضمن فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

الفيلم من إخراج وإنتاج ماركو أنطونيو أورسيني، بالتعاون مع DHL ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجمعية المواهب السينمائية الصاعدة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك في الإنتاج التنفيذي عمر سمره وعمر نور وجون جيوا وراجنهيلد إك، والموسيقى التصويرية من تأليف جورج أكوجني.

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