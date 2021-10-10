وفاة راقص إثر حادث في مسرح «بولشوي» بموسكو

صورة لمسرح بولشوي في موسكو، مايو 2020 (أ ف ب)

قضى راقص في مسرح «بولشوي» الروسي الشهير إثر حادث وقع خلال عرض أوبرالي، وفق ما أعلنت إدارة المسرح في موسكو.

ووقع الحادث وقت تغيير الديكور خلال عرض مسرحية «سادكو» التي ألفها الروسي نيكولاي ريمسكي-كورساكوف في القرن التاسع عشر، وفق «فرانس برس».

وصرحت إدارة المسرح لوكالة أنباء «إنترفاكس» بأن «العرض أوقف على الفور وطُلب من الجمهور مغادرة الموقع».

وأعلنت لجنة التحقيق في موسكو أنها تحقق في ملابسات وفاة الفنان الذي لم يُكشف اسمه. وكان الراقص أُصيب إصابة خطرة وفارق الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف، حسب ما أفاد المصدر عينه.

وكشفت «إنترفاكس» أن حاجزُا سقط وقت تغيير الديكور، داهسُا الرجل البالغ 37 عامُا.

وهذا الحادث ليس الأول في المؤسسة الروسية العريقة، ففي العام 2013 قضى عازف كمان إثر سقوطه في الحيز المخصص للأوركسترا تحت خشبة المسرح.