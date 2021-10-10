الكاتب والمسرحي والتشكيلي رضوان ابوشويشة

الكاتب والمسرحي والتشكيلي رضوان ابوشويشه

المبدع رضوان أبوشويشة فاكهة المواسم الاربعة

يوم 27 /2/ 2014 نشرت الوسط محاورة الروائي الأريتري أبوبكر كهال، مع الكاتب والتشكيلي الفنان رضوان أبوشويشة -http://alwasat.ly/news/art culture/5313قد لا يعرف الكثيرون أن الكاتب أبوبكر كهال بدأ مشواره الأدبي من طرابلس، وربطته علاقات متينة مع عدد من الكُتَّاب والفنانين، ولذلك جاءت مخرجات الحوار واضحة، والقارئ يجد الفنان رضوان أبوشويشة الذي نعرفه. يستهل تطلعه الفني، بتعلم الناي في نواحي سيدي رمضان حيث كان مولده سنة 1945 في (راقد الراقوبة) في قريته (الكدوة) التي أظهرتها باسمها القديم في معظم أعمالي؛ وفي لوحاتي التشكيلية، تظهر الكدوة في لوحة «سراب الليل» بشخوص في بياض يهبطون من السماء إلى الأرض أو العكس في لون الماء وضوء الفجر اللجيني حتى يتراءى عبر شفشاف الليل جبل سيدي رمضان. مثل شلّالات أكاكوس التي تتشكل بعد مطر فجائي، وبعد سنين من الجفاف يأتي المطر فجأة، وتتشكل الجداول على ضفاف وادي تشوينت (النهر الجاف) وتتبخر فجأة كما ظهرت فجأة. ورسمتها في لوحة «عام الثلج»، وفي آخر أعمالي في لوحة «شرقي الكدوة».‏ وعن الرواية يقول أنه كاتب شمولي مع شخصياته‏‏.

أما عن التشكيل وهو هدفنا فيقول: «في البداية، بدأت بتطريق الحجر وكنت أرسم وجوه هيئة التدريس بشكل كاريكاتيري، بدأت أرسم بعد الخمسين من العمر. وتقول عنه ابنته من زوجته الأيرلندية، ساخرة: «أنا عن والدين هما الأغرب في المجموعة الشمسية، والدي يرسم بعد الخمسين، ووالدتي عادت لدراستها الأكاديمية بعد الخمسين». وابنته بالمناسبة مخرجة سينمائية، وأستاذة للدراما.

يصوم رضوان عن الكلام لكن لوحاته لا تكف عن الكلام

كتب عن لوحاته الكاتب الناقد سالم العوكلي، قائلًا: «يصوم رضوان عن الكلام لكن لوحاته لا تكف عن الكلام بلسان طفل يتعرف على الكائنات حوله لأول مرة». ويضيف بعين الناقد التشكيلي الخبير قائلًا: «التشكيل سمة مهمة من سمات قصة رضوان تضاف إلى كل العدة البصرية التي تقف خلفها وفيها، لذلك حين خاض غمار الرسم متأخرًا بعض الشيء لم يكن مفاجئًا بروز لوحاته الأولى كملمح (رضواني) يخصه في التشكيل الليبي على الأقل رغم ثقته بأنه يركض ضمن مضمار عالمي لهذا الفن الذي يعرف تاريخه وأسراره جيدًا. ومنذ البداية اتكأت لوحته على خبرته في الاختزال أو التقشف اللوني الذي ينبري لثيمات عميقة دون ثرثرة أو حشو. فالعمل الفني بالنسبة له خلق له سيرته الجينية الكفيلة باكتمال كينونته، وأي استطراد أو حشو سيكون نوعًا من التشوه الخَلْقي للوحة، كما كان للقصة».

يحترق وهو فى غاية الهدوء!

ويقول أبوشويشة عن لوحته حرائق البوعزيزي في رسالة خاصة: «كنت فى مدينة سوسة التونسية يوم اشتعال البوعزيزي.. وتذكرت على الفور.. فى حرب فيتنام كيف كان الراهب البوذي يحترق وهو فى غاية الهدوء!». ويوضح الأستاذ سالم العوكلي رؤيته للوحة فيقول: «تتبادل الطبقات اللونية في لوحة «حرائق البوعزيزي» حوارها الداخلي وتطغى برودة اللون الأصفر الذي يشي ببرد يشبه برد نار إبراهيم، أو بهدوء يشبه هدوء الراهب الفيتنامي، لأن الاحتراق هنا غير مجاني ويكتسب استثنائيته بكونه مدرجًا في مدونة التاريخ، أو في صناعة التاريخ الناهض من رماد الأرواح المحترقة بورع وهدوء».

فاكهة المواسم الأربعة في مذاق الثقافة الليبية

وصفه الأستاذ بشير زعبية بأنه فاكهة المواسم الأربعة في مذاق الثقافة الليبية، وهو من سلالة مبدعين ما جاءوا إلا لنسج البهاء، وصناعة البهجة، كتب الشعر والقصة والنص المسرحي، ولكنه «هرب من الرواية» كما رآه الكاتب منصور أبوشناف. ويعد رضوان أبوشويشة هو أيضًا من أبرز كُتَّابنا الذي حملوا هم تاريخ طرابلس، المدينة التي لا تعرف إن كانت هي التي تحتضن رضوان، أو من يحتضنها، كتب عنها وعن أبوابها وباب بحرها الأقرب إليه، الذي يفضي إلى قلب المدينة القديم، حيث مرسم رضوان الذي تتراقص في فضائه الخطوط، وتتناغم الألوان وتتشكل الزوايا، هناك بيت رضوان فلا بيت يملكه، وهناك لا تعرف إن كان رضوان يرسم لوحة لطرابلس، أم هو نفسه ومرسمه وريشته تفصيلًا في لوحة اسمها طرابلس، إنه حارسها أيضًا، هكذا تراه وهو يجوب شوارع وأزقة المدينة، قبل أن يتركها وراءه ويخطو صوب بحرها، يتفحص كورنيشها، ويرنو إلى الأفق، وكأنه يتذكر مفتاح غرناطة الذي أغرقه في هذا البحر يوما ما.. ستقول لنفسك وأنت تراه يجلس هكذا أحيانًا مفترشًا الأرض، لو تمكّن من الناي الذي أحب تعلم العزف عليه في صباه، لكنت سمعته يعزف مقطوعة طرابلس أو غرناطة، أو الاثنتين تتناغمان معا»… أما المحامية والقاصة عزة كامل المقهور فتقول: (... رضوان بوشويشة حكاية… حكاية ليبية، تمتد جذورها في أعماق الصحراء، لكنها تتمازج مع البحر المتوسط. فصولها في السرايا وبيت البي وقصور غرناطة. فصولها الحديثة في مرسيليا والقاهرة وتونس ولندن ودبلن. رضوان بوشويشة المقاوم بالمحبرة والقلم.. بالريشة واللون، مثال المثقف الذي لم يهادن السلطة، ولم يجعل من ثقافته سُلما للوصول إليها.. ظل مثقفا في عالمٍ غلافُه من الكتب، ودرجاتُه من الحروف.. لوّنه وأثثه بلوحاته التي تمتزج فيها الحضارات المتوسطية. تقاوم معه عوالم أخرى لا تعرف إلا كلمة واحدة هي القتل ولونان قاتمان هما الظلمة والدم). من الصعب تلخيص ما كُتب عنه، فهو إنسان بحجم ثقافة كاملة، وحزمة من المواهب الإبداعية.