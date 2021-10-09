إعلان مكان إقامة «يوروفيجن 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 04:41 مساء
فرقة «مونيسكين» الإيطالية بعد حصدها الفوز بمسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية في روتردام ليل 22 - 23 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلن منظمو «يوروفيجن»، الجمعة، أن نسخة المسابقة الغنائية الأوروبية لسنة 2022 ستُقام في مدينة تورينو، في شمال إيطاليا.

وتأتي استضافة إيطاليا الدورة السادسة والستين من هذه المسابقة في مايو المقبل بعد تمكُّن فرقة «مونيسكين» لموسيقى الروك من الفوز بها هذه السنة في روتردام، وفق «فرانس برس».

وكان فوز «مونيسكين» التي تابعها 183 مليون مشاهد الثالث لإيطاليا في المسابقة والأول لها منذ ثلاثة عقود.

ونجحت تورينو التي أقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2006 في التقدم على 16 مدينة إيطالية أخرى ترشحت لاستضافة «يوروفيجن» السنة المقبلة.

وكتبت رئيسة بلدية المدينة كيارا أبيندينو على شبكة «فيسبوك» الاجتماعية: «فزنا! فازت تورينو!».

وستُقام المسابقة في قاعة «بالا أولمبيكو»، حيث تُجرى المرحلة نصف النهائية في 10 و12 مايو 2022 والنهائية في 14 منه.

وكانت مدينة نابولي احتضنت «يوروفيجن» العام 1965، ثم تلتها روما العام 1991.

وللفوز باستضافة المسابقة متطلبات صارمة تتعلق بمواقع أنشطتها؛ إذ على المدينة المضيفة توفير مكان مكيف بسعة تصل إلى عشرة آلاف متفرج في القاعة الرئيسية، إضافة إلى شروط أخرى.

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