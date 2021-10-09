وزيرة الثقافة تتفقد المرافق الثقافية في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 01:12 مساء
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان تتفقد بعض المراكز الثقافية بمدينة العزيزية (موقع الوزارة)

تفقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، عددًا من المراكز الثقافية بمدينة العزيزية.

وحسب موقع الوزارة على الإنترنت، الجمعة:«بدأت الجولة بزيارة ديوان بلدية العزيزية؛ حيث التقت الوزيرة والوفد المرافق لها؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية السيد بشير رمضان يوسف، وأعضاء المجلس، ومدير مكتب الثقافة بالبلدية السيد عاشور وادي، وعددًا من المشائخ والأعيان، ولفيفًا من المهتمين بالشأن الثقافي».

ورحَّب الشيخ رمضان الشيباني في كلمة بالمناسبة بالوزيرة والوفد المرافق لها في بلدية العزيزية، وقدم نبذة تعريفية مختصرة عن البلدية.

فيما عبرت الوزيرة عن سعادتها بزيارة بلدية العزيزية والترحيب وحسن الاستقبال الذي وجدته، متمنية للبلدية مزيدًا من النجاح والتقدم.

جولة تفقدية
أكدت أن «هذه الزيارة تأتي في إطار جولة تفقدية إلى مكاتب الثقافة في مختلف أنحاء الوطن للوقوف على المشاكل التي يعانيها قطاع الثقافة، والاطلاع على البنية الثقافية والواقع الثقافي لهذه البلدية، وللوقوف على الصعوبات التي تعترض عمل هذه المرافق، ورصدها على أرض الواقع»، وشدَّدت على «دور البلدية كشريك أساسي للثقافة في بناء الإنسان وتدعيم جهود الحوار ‏والمصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات وتهيئة ظروف الاستقرار».

وشهدت الزيارة اجتماعًا ضم الوزيرة ورئيس المجلس التسييري، تمت فيه مناقشة عدد من المواضيع التي تخص قطاع الثقافة.

كما شملت الزيارة المركز الثقافي العزيزية، وقاعة عرض العزيزية، والمركز الثقافي الساعدية، للوقوف على احتياجاتها وأبرز المصاعب التي تواجه موظفيها.

وقالت الوزارة: «تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية والجولات التفقدية التي تقوم بها الوزيرة للمكاتب والمراكز الثقافية في مختلف بلديات ليبيا، للوقوف عن قرب على طبيعة واقع عملها، والتحديات التي تواجهها، التي انطلقت بزيارة مدن غريان، وسبها، وتمنهت، وغدوة، ومرزق، وتراغن، وبراك الشاطئ، وأوباري، والغريفة، والقطرون، ومصراتة، وتاورغاء، وبنغازي، وأجدابيا، ودرنة».

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