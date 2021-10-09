أديل تكشف صعوبات «الثلاثين»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 10:11 صباحا
صورة التقطت في 12 فبراير 2017 للمغنية البريطانية أديل خلال حفل الاحتفال التاسع والخمسين لتوزيع جوائز غرامي في لوس أنجليس الأميركية (أ ف ب)

عادت المغنية البريطانية أديل بقوة إلى الساحة الفنية، من خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» تضمنت عددًا من الاعترافات.

وكشفت نجمة البوب العالمية بعض الصعوبات، التي واجهتها عند بلوغها الثلاثين، والتي ألهمت مضمون ألبومها الجديد «30»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وتصدرت المغنية اللندنية، المقيمة راهنًا في لوس أنجلوس، غلاف الطبعتين البريطانية والأميركية من المجلة الشهيرة اللتين نشرتا مقابلة معها خرجت فيها عن صمت التزمته خمس سنوات، وتحدثت للمرة الأولى عن طلاقها وعلاجها النفسي وفقدانها المذهل للوزن.

وقالت أديل (33 عامًا) في النسخة البريطانية من المجلة «في الثلاثين من عمري، انهارت حياتي من دون سابق إنذار». وأضافت «أشعر بأن هذا الألبوم أشبه بتدمير الذات ثم التأمل الذاتي فالخلاص الذاتي».

وتناولت أديل انفصالها في أبريل 2019 عن زوجها سايمون كونيكي الذي كان يعمل في القطاع المالي وأسس جمعية خيرية، وقالت في هذا الصدد «لم يعد ذلك مناسبا لي. (...) لم أكن حزينة، لكني كنت لأصبح كذلك لو لم أفكر في نفسي أولا».

وسجلت أديل هذا الألبوم الشديد الخصوصية الذي لم يُعرف بعد موعد صدوره بهدف الإجابة عن أسئلة نجلها أنجيلو (9 سنوات) عن هذا الطلاق، ولمداواة الجرح الذي ألحقه به.

وأضافت: «لدى ابني الكثير من الأسئلة. أسئلة جيدة حقا، أسئلة بريئة حقا، ليس لدي إجابة عنها» مثل «لماذا لا يمكنكما العيش معا؟».

وتابعت: «شعرت بأنني أرغب في أن أشرح له من خلال هذا الألبوم من أنا ولماذا اخترت طواعية تفكيك حياته كلها في السعي إلى سعادتي»، لكي يفهم «عندما يكبر».

وتمكنت أديل من التخلص من حال القلق التي كانت تعيشها بفضل خضوعها لعلاج نفسي ومواظبتها على التمارين الرياضية، مما سمح لها بفقدان نحو 45 كيلوغراما. وقالت: «يجب أن أستعد لأكون مشهورة مجددا، وهو ما لا أحبه كما يعلم الجميع».

وأكدت المغنية الحائزة 15 جائزة «غرامي» أنها على علاقة عاطفية مع الأميركي ريتش بول الذي يملك شركة لإدارة أعمال عدد من الرياضيين.

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