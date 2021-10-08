فيلم صامت في افتتاح مهرجان «لوميير» السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 04:59 مساء
المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون لدى حصولها على الأسد الفضي لأفضل إخراج في ختام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي، 11 سبتمبر 2021 (ف ب أ)

تشهد مدينة ليون الفرنسية، السبت، افتتاح مهرجان «لوميير» السينمائي، مع أكثر من 150 فيلما روائيا ووثائقيا، إضافة لعرض فيلم قديم صامت.

ويشمل برنامج المهرجان لقاءات مع عدد من النجوم الكبار وتكريم لبعضهم، كالمخرجين الإيطاليين ماركو بيلوكيو وباولو سورنتينو والنيوزيلندية جين كامبيون والفيلسوف الفرنسي إدغار موران، حسب «فرانس برس».

وتحصل كامبيون (67 عاما) خلال هذه الدورة من المهرجان وهي الثالثة عشرة، على «جائزة لوميير 2021» التي يعتبرها المنظمون «نوبل السينما»، بعدما كانت نالت أخيرا جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج في مهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين.

وستتاح للجمهور مشاهدة أو إعادة مشاهدة أفلامها الروائية السبعة على الشاشة الكبيرة، وبينها أحدثها «ذي باور أوف ذي دوغ» من إنتاج «نتفليكس»، و«ذي بيانو» الذي فازت به بالسعفة الذهبية في مهرجان كان العام 1993.

 هواة السينما 
كذلك يحظى هواة السينما بفرصة اكتشاف ثلاثة أفلام أخرى معدة للمشتركين في منصة البث التدفقي الأميركية، هي «ذي لوست دوتر» من إخراج ماغي جيلنهال التي حصلت أيضا على جائزة في مهرجان البندقية، و«إي ستاتا لا مانو دي ديو« (يد الله)، آخر أعمال باولو سورنتينو، و«باسينغ»، أول فيلم روائي طويل للممثلة الأميركية ريبيكا هول. وترغب «نتفليكس» أن تُبرز في ليون كما في البندقية دعمها لسينما المؤلف.

وأشار المهرجان إلى أن تكريم جين كامبيون كان «إحدى آخر رغبات» السينمائي الفرنسي برتران تافرنييه التي تولى رئاسة «معهد لوميير» حتى وفاته في 24 مارس الماضي. وستقام خلال المهرجان أمسية خاصة بمثابة تحية لتافرنييه.

وتُعرض في افتتاح المهرجان، السبت، نسخة مرممة من فيلم «ذي كاميرامان» الصامت لباستر كيتون، ويرافق هذا الشريط العائد إلى العام 1928 عزف على البيانو للشاعر والملحن فنسان دوليرم.

ويتولى الفيلسوف إدغار موران الذي احتفل أخيرا بعيد ميلاده المئة إحياء محاضرة عن تجربة «السينما المباشرة» التي أجراها مع جان روش للفيلم الوثائقي «كرونيك دان إيتيه» الذي عُرض في مهرجان كان عام 1961.

ويستمر مهرجان «لوميير» إلى 17 أكتوبر الجاري وتقام عروضه وأنشطته في نحو عشرين موقعا في مدينة ليون والمنطقة المحيطة بها في وسط شرق فرنسا، وبينها حفلات موسيقية مرافقة لأفلام سينمائية، أحدها «كازانوفا» لألكسندر فولكوف (1927) في نسخة مرممة.

وسبق لعدد من السينمائيين أن حصلوا على «جائزة لوميير»، من أبرزهم فرانسيس فورد كوبولا وجين فوندا وونغ كار-واي وكاترين دونوف ومارتن سكورسيزي وبيدرو ألمودوفار وكوينتن تارانتينو وكِن لوتش وجيرار دوبارديو وميلوش فورمان وكلينت إيستوود، وفي العام المنصرم الاخوان جان بيار ولوك داردين.

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