«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 01:27 مساء
رحيل الفنان الليبي محمد مختار (تصوير: أحمد العريبي)

فقدت ليبيا، الجمعة، أحد قامات الغناء الليبي، الفنان محمد مختار، صاحب «يا عزيز عليا مبروك عيدك».

وتوفى مختار، واسمه الحقيقي هو محمد علي الزريدي، في مدينة بنغازي، مسقط رأسه عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وامتد عطاء الفنان الراحل على مدى نصف قرن من الزمان، تاركا حصيلة من الأعمال الخالدة، إذ يعد من رواد الأغنية الليبية.

وبدأ مشواره في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وتحديدا منذ افتتاح الإذاعة الليبية العام 1957.

في رصيد الفنان الراحل حوالي 100 أغنية، وهو صاحب الأغنية الشهيرة «يا عزيز عليا مبروك عيدك» التي تعوّد الليبيون سماعها في كل مناسبة عيد.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل خبر رحيل الفنان، ونعاه كثير من نجوم الفن والمهتمين بالشأن الثقافي في ليبيا.

الفنان محمد مختار في استوديو التلفزيون الليبي وهو يؤدي أغنيته الشهيرة «ميروك عيدك» (الإنترنت)
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