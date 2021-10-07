تينا تورنر تبيع حقوقها الموسيقية إلى «بي إم جي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 05:00 مساء
تينا تورنر في باريس 22 نوفمبر 1995 (أ ف ب)

باعت تينا تورنر حقوقها الموسيقية إلى «بي إم جي»، حسب ما أعلنت المجموعة الألمانية، الأربعاء، لتنضم المغنية الأميركية الشهيرة إلى قائمة طويلة من الفنانين الذين باعوا حقوق أرشيفهم الموسيقي.

ومن دون الإعلان عن قيمة الصفقة، أوضحت «بي إم جي» أن عملية البيع تشمل «حصتها كمؤدية لتسجيلاتها وكمؤلفة على صعيد الإعداد الموسيقي»، فضلًا عن الحقوق المجاورة المرتبة لحساب تورنر واسمها وصورتها، وفق «فرانس برس».

وباعت المغنية البالغة 81 عامًا والمعروفة بأغنيات ضاربة كثيرة بينها «ذي بيست» و«واتس لاف غت تو دو ويذ إت» و«برايفت دانسر»، مئة مليون أسطوانة في مسيرتها الطويلة التي أصدرت خلالها ألبومين مسجلين بالاستوديو واثنين آخرين لأعمال قدمتها بأداء مباشر، إضافة إلى عملين للموسيقى التصويرية وخمسة ألبومات تجميعية.

وأوضحت «بي إم جي» أن «وورنر ميوزيك» ستبقى الشركة المنتجة لأعمال تينا تورنر.

وقالت الفنانة في تصريحات أوردها البيان: «كما الحال مع أي فنان، تشكل حماية نتاجي وإرثي الموسيقي أمرًا شخصيًا. أنا متأكدة من أن عملي في أيدي جهات مهنية وموثوق بها مع بي إم جي ووورنر ميوزيك».

ومنذ سنوات عدة، مع ثورة البث التدفقي، تبذل شركات كثيرة مساعيَ قوية لشراء أهم المجموعات الموسيقية التي كانت حكرًا في ما مضى على كبرى شركات الإنتاج. وفي مطلع ديسمبر، اشترت «يونيفرسال ميوزيك» كامل أرشيف أغنيات بوب ديلان، في صفقة قدرتها «نيويورك تايمز» بـ300 مليون دولار.

وفي يناير، استحوذت «بي إم جي» على حقوق أعمال «فليتوود ماك» بعد صفقة مع ميك فليتوود أحد مؤسسي الفرقة الأميركية.

وأنشئت شركة «بي إم جي رايتس مانجمنت» سنة 2008 للسماح لمجموعة برتلسمان الألمانية، وهي شركتها الأم، بالاستثمار مجددًا في الحقوق الموسيقية، بعد بيع «بي إم جي ميوزيك بابليشينغ» مع مكتبتها الموسيقية الضخمة إلى «يونيفرسال» سنة 2007.

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