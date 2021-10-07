افتتاح «لندن السينمائي» بفيلم وسترن كل ممثليه من السود

إدريس إلبا لدى وصوله إلى افتتاح مهرجان «لندن السينمائي»، 6 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

افتُتِح، الأربعاء، مهرجان «لندن السينمائي» بفيلم الوسترن «ذي هاردر ذاي فول»، الذي يتولى بطولته الممثل البريطاني إدريس إلبا مع مجموعة ممثلين سود بارزين، ويصبح هذا الشريط الذي شارك في إنتاجه مغني الراب جاي زي متوافرًا على «نتفليكس» اعتبارًا من 3 نوفمبر.

وتولى إخراج الفيلم المغني اللندني جيمس سامويل في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويجمع العمل باقة من الممثلين السود حصرًا يجسدون شخصيات تاريخية حقيقية من الغرب الأميركي ضمن حبكة روائية متخيّلة، وفق «فرانس برس».

وشارك سامويل أيضًا في إنتاج الفيلم وكتابة السيناريو، ولم يترك لصديقه القديم إدريس إلبا أي خيار إلا تجسيد دور الخارج عن القانون روفوس باك الذي طبع تلك الحقبة بعنفه.

وقال إلبا (49 عامًا) مازحًا في مؤتمر صحفي قبل العرض: «لقد نشأنا معا وكنّا نقوم بأمور غبية وها نحن نقدم فيلم وسترن».

وكان المخرج البالغ 42 عامًا، وهو أيضًا مغنٍ وشاعر وملحّن ومنتج موسيقي، قد عمل سابقًا مع جاي زي في تأليف بعض ألحان فيلم «ذي غرايت غاتسبي» في العام 2013. وأعرب، الأربعاء، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع نجم الراب. ورأى جيمس سامويل أن «المثير للاهتمام هو أن جاي زي هاوي سينما». وأضاف: «عندما يفكر الناس في اسم جاي زي، يتبادر إلى أذهانهم تلقائيًا ارتباطه بالموسيقى». لكنه لاحظ لديه معرفة واسعة بأفلام الوسترن و«السينما عموما».

الوسترن بحلّة جديدة

وأبرز جيمس سامويل أن «ذي هاردر ذاي فول» يضم «فريق أحلام من الممثلين»، إذ تؤدي الممثلة والمخرجة ريجينا كينغ شخصية شريكة حياة باك «الخائنة» ترودي سميث، فيما يتولى جوناثان ميجرز دور غريمه.

ويشارك كل من لاكيث ستانفيلد وزازي بيتز وإيدي غاثيغي في بطولة هذا الفيلم الذي يتمحور على الانتقام وتدور حوادثه في سهول تكساس.

وقال سامويل الذي نشأ وهو يشاهد أفلام الوسترن على التلفزيون البريطاني إنه وجد دائمًا هذا النوع من الأفلام «جذابا»، لكنه أراد أن يقدم «المزيد» من خلال مقاربة مختلفة لهذا اللون السينمائي في فيلمه تجعله أكثر شمولًا وتنوعًا. وقال إن «الإطار الذي كانت تُعرَض فيه هذه القصص كان ضيقًا جدًا»، مؤكدًا أن «النساء من مختلف الأعراق كنّ دائما خاضعات» فيه. وأضاف: «إذا كان شخص ذا بشرة ملونة، كان يُعتبر أقل من إنسان».

وإضافة إلى عرض «ذي هاردر ذاي فول» ثلاث مرات خلال مهرجان «لندن السينمائي» وفي بعض الصالات الأميركية، سيوفر الفيلم على منصة «نتفليكس» في 3 نوفمبر المقبل.

وقال المنتج المشارك جيمس لاسيتر إنه أقنع المخرج بأن منصة البث التدفقي هي «المكان المناسب» لإطلاق هذا الفيلم؛ إذ إن «الهدف من سرد قصة من هذا النوع مع فريق ممثلين بهذا الحجم هو تمكين أكبر عدد من الأشخاص في العالم من أن يشاهدوه». وأضاف جيمس لاسيتر «أحيانًا عند إطلاق فيلم ما، تبرز أحكام مسبقة، ومنها مثلا أن أحدًا لا يرغب في طاقم يتألف بالكامل من ممثلين سود»، وقد تعتبر بعض دور السينما أن هذا الفيلم لا يناسبها.

عنصرية منهجية

أما الممثل إدريس إلبا فقال «من الواضح أن ثمة عنصرية منهجية في نظامنا، ستستغرق وقتًا لتختفي، لكن من حيث رواية القصة، إنه يوم عظيم بالنسبة إلينا». وأضاف: «الجائحة أظهرت لنا أننا جميعًا بشر وأن مسألة العرق سخيفة جدًا». وأوضح الممثل الذي أصيب بفيروس «كورونا» العام الفائت، أن معركته الشخصية مع الفيروس ساعدته في الإفادة من «التعاطف» في تجسيده لشخصية روفوس باك الفظ والوحشي.

وأضاف: «أعطتني (الإصابة بكورونا) بُعدًا غيّر حياتي، وأعتقد أنني ضخخت شيئًا من هذا النضج في هذه الشخصية» مثنيًا على حضور الممثلين الذين «شجع بعضهم بعضًا على التعمق أكثر في تأدية أدوارهم».

وقبل أن يحط على الشاشة الصغيرة، عرض فيلم «ذي هاردر ذاي فول» بمركز «ساوثبانك سنتر» في لندن، مساء الأربعاء، في بداية مهرجان «لندن السينمائي» الذي يستمر 12 يومًا في العاصمة البريطانية.

وتختتم الدورة الخامسة والستون للمهرجان بفيلم «ذي تراجيدي أوف ماكبث» للمخرج جويل كوين، وتؤدي دور الليدي ماكبث فيه زوجة كوين الممثلة المعروفة الحائزة جائزة أوسكار فرانسيس ماكدورماند.