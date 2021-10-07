«يوتيوب» تحذف قنوات المغني آر كيلي

صورة التقطت لـآر كيلي في شيكاغو، مايو 2019 (أ ف ب)

سحبت «يوتيوب» من منصاتها القنوات الرسمية العائدة للمغني الأميركي آر. كيلي بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية نهاية سبتمبر الفائت.

وقال ناطق باسم يوتيوب لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، «يمكننا أن نؤكد أننا ألغينا قناتين مرتبطتين بآر. كيلي عملًا بقواعدنا بشأن مسؤولية صانعي المحتوى».

لكن أعمال نجم موسيقى «آر إن بي» السابق لا تزال متاحة عبر منصة «يوتيوب ميوزيك» للموسيقى عبر البث التدفقي حيث لا يزال للمغني 137 ألف متابع.

وقالت المنصة التابعة لمجموعة «غوغل» إنها تسمح بالمحتويات التي نُشرت قبل إلغاء قناتي آر. كيلي الرسميتين.

وفي السياق عينه، لا تعتزم «يوتيوب» سحب مقاطع الفيديو التي يظهر فيها المغني والمنشورة من مستخدمين آخرين.

كذلك لا تزال أعمال آر. كيلي متوافرة على منصات كبرى أخرى للبث التدفقي مثل «أبل ميوزيك» و«سبوتيفاي» و«أمازون ميوزيك». ولم تحصل وكالة «فرانس برس» على ردود فورية من هذه الشركات الثلاث في هذا الموضوع.

ودانت محكمة في نيويورك المغني آر. كيلي (54 عامًا) بتهمة إدارة «منظومة» للاستغلال الجنسي للفتيات، بينهن قاصرات، على مدى سنوات.

وستصدر العقوبة بحقه في الرابع من مايو 2022. وهو يواجه احتمال السجن مدى الحياة.