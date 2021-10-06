ورشة عمل حول دور الفن في محاربة خطاب الكراهية بمدينة سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 09:56 مساء
فعاليات ورشة العمل حول دور الفن في محاربة خطاب الكراهية التي عقدت يومي 5 و6 أكتوبر 2021 بمدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختُتمت، اليوم الأربعاء، بمدينة سبها فعاليات ورشة عمل حول «دور الفن في محاربة خطاب الكراهية»، التي استمرت على مدى يومين ونظمها «التجمع الوطني بفزان» بالتعاون مع برنامج «مليون فاصلة ثمانية».

وقال المدير التنفيدي للتجمع الوطني بفزان، عبدالناصر الشريف لـ«بوابة الوسط» إن الورشة استهدفت عددًا من المسرحيين والفنانين التشكيليين والشعراء، إلى جانب بعض من النشطاء المهتمين بمكافحة خطاب الكراهية.

وأضافت المدربة بالورشة، ليلى الغول لـ«بوابة الوسط» أن الورشة ركزت على التعريف بمفهوم خطاب الكراهية، ودور الفن في بناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية، وكذلك كيفية الحد من هذا الخطاب، إضافة إلى دور الإعلام ومنظمات المجتمع في تفكيك خطاب الكراهية.

وأوضح مؤسس منتدى المواهب بسبها، عيسى أسد، أن للفن دورًا كبيرًا في محاربة خطاب الكراهية، وذلك من خلال الخصائص الموجودة في الفن وسهولة وصوله إلى شريحة واسعة داخل المجتمع من خلال الأغنية والشعر بأنواعه، داعيًا إلى استغلال الفن في إرساء قواعد السلام ومحاربة خطاب الكراهية.

يشار إلى أن مشروع «مليون فاصلة ثمانية» يرمز إلى مساحة ليبيا الجغرافية وساحل بحري طويل، وهي المساحة التي تجمع كل الليبيين بمختلف مناطق البلاد في الشرق والغرب والجنوب.

فعاليات ورشة العمل حول دور الفن في محاربة خطاب الكراهية التي عقدت يومي 5 و6 أكتوبر 2021 بمدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات ورشة العمل حول دور الفن في محاربة خطاب الكراهية التي عقدت يومي 5 و6 أكتوبر 2021 بمدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات ورشة العمل حول دور الفن في محاربة خطاب الكراهية التي عقدت يومي 5 و6 أكتوبر 2021 بمدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات ورشة العمل حول دور الفن في محاربة خطاب الكراهية التي عقدت يومي 5 و6 أكتوبر 2021 بمدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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