فيلم «الست» السوداني يصل للجائزة 23 في رحلته بالمهرجانات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 04:01 مساء
بوستر فيلم «الست» (خاص لـ بوابة الوسط)

رفع الفيلم السوداني القصير «الست» للمخرجة سوزانا ميرغني، رصيده من الجوائز لـ23 جائزة دولية، وضعته على رأس قائمة أفضل الأفلام العربية القصيرة للعام 2021، وأصبح ضمن أهم المرشحين للمنافسة في جوائز الأوسكار بعدما فاز بجوائز من 3 مهرجانات مؤهلة للمشاركة في الأوسكار، وأحدث جوائزه «SUDU» لأفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو للسينما الأفريقية».

وعبر فيديو نشرته صفحة المهرجان على «فيسبوك»، شكرت المخرجة سوزانا ميرغني إدارة المهرجان على الجائزة، وقالت: «ﻟﻘد ﺻﻧﻌﻧﺎ ھذا الفيلم ﻣﻊ طاقم ﺳوداﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ (99٪) وﻟﺑﻧﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ (1٪)، وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ اﻟﺳودان ﺑدأت ﻓﻲ اﻻزدھﺎر ﺑﻌد ﻋﻘود ﻣن اﻟﺣظر واﻹھﻣﺎل. اﻟﺳودان بلد ﯾﻔﯾض ﺑﺎﻟﻣواھب، ولكن ھﻧﺎك ﻓرﺻﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻹظﮭﺎرھﺎ، ونتمنى أن تستمر مسيرة الفيلم الناجحة في المهرجانات الدولية».

الفيلم يحكي قصة «نفيسة» الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى «بابكر»؛ لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب «نادر» وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططا خاصة لحياة «نفيسة». فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟

يقدم فيلم «الست» قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطا الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

الجوائز
ومن أهم الجوائز الذي فاز بها الفيلم ومخرجته، أفضل مخرجة من مهرجان «بيروت الدولي لسينما المرأة»، وأفضل فيلم قصير وجائزة «تشيرمان» من مهرجان «زنجبار السينمائي الدولي»، وفي مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان «الفيلم العربي في تورونتو»، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان «تامبيري السينمائي» المؤهل لجوائز الأوسكار، تنويه خاص من مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد، أفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان «وشقة السينمائي الدولي» بإسبانيا، جائزة لجنة التحكيم من مهرجان «بوسان الدولي للأفلام القصيرة» بكوريا، جائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا.

وفي عرضه الدولي الأولي ضمن فعاليات مهرجان «كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة» بفرنسا فاز بالجائزة التي تقدمها قناة «كانال بلس سينما» الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان «أجيال السينمائي» بالدوحة.

فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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