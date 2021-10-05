انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام بالزنتان

افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام بجامعة الزنتان (بوابة الوسط)

افتتح رئيس جامعة الزنتان الأستاذ الدكتور، الطاهر عمران التركي، الإثنين، بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لجامعة الزنتان أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام.

وفي كلمته، رحَّب التركي بالحضور والمشاركين عبر تقنية التحاضر عن بُعد.

وأعرب رئيس الجامعة عن فائق احترامه للحضور ومشاركتهم في «إنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي يعد من أهم مؤتمرات جامعة الزنتان».

وألقى الأستاذ الدكتور عابدين الدردير الشريف، رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، كلمة أشاد فيها بالجامعة والكلية، «لدورهما في إنجاح عملية البحث العلمي في البلد».

وقدَّم الشكرللحضور وكذلك الباحثين من ليبيا واليمن وسلطنة عمان والجزائر وتونس، على ما قدموه من أوراق بحثية تغطي موضوع المؤتمر، والذي يتناول تغطية وسائل الإعلام للأزمة الليبية وطرق وأساليب وكيفية معالجتها إعلاميًا.

وانعقد المؤتمر تحت شعار «الإعلام مهنة ورسالة»، كما شكر الشريف اللجان التي أعدت وأشرفت على نجاح المؤتمر.

وبعد ذلك، ألقيت كلمة عميد الإعلام وكلمة رئيس المؤتمر، كما تم تأبين الأستاذ الدكتورعلي المنتصر فرفر، أستاذ الأجيال في مجال الإعلام في ليبيا، وألقى الدكتور إبراهيم الشتيوي كلمة أشاد فيها بدور المرحوم في تعليم الأجيال ودوره في البحث العلمي الإعلامي.

افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام بجامعة الزنتان (بوابة الوسط)

افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام بجامعة الزنتان (بوابة الوسط)