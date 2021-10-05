عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعا على «أنغامي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 04:01 مساء
قائمة الأكثر استماعا على أنغامي في مصر (خاص لـ بوابة الوسط)

نشرت «أنغامي» عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، الأغاني التي تصدَّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر سبتمبر في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

وتصدرت أغنية «أحلى ونص» للهضبة عمرو دياب الاستماعات في مصر؛ حيث احتلت المركز الأول، فيما أتت أغنية «على عيني» للمطرب أحمد كامل في المركز الثاني، ليحل حماقي ثالثًا مع «لو هتسيب».

انتقالًا إلى السعودية، تصدرت أغنية وائل كفوري «البنت القوية» الاستماعات، وجاءت في المركز الثاني أغنية حسين الجسمي «حتة من قلبي» واحتلت أغنية حماقي «لو هتسيب» المركز الثالث، أما أغنية «برافو عليك» لبدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندري فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة.

في لبنان، لا يزال وائل كفوري متصدرًا قوائم الاستماع مع «البنت القوية» في المركز الأول، و«كلنا مننجر» في المركز الثاني، وجاءت أغنية «أحلى سنين» لآدم وبلطي في المركز الثالث.

أما العراق، فتصدرت أغنية «الكوكب» لرحمة رياض المركز الأول، واحتلت أغنية «اشمك» لمحمود التركي المركز الثاني، وفي المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع أغنية «إنتي حياتي» لسعد لمجرد وكاليما، فيما جاءت أغنية «خلص» لموسى في المركز الثاني، واحتلت أغنية «دغري دغري» لموح ميلانو المركز الثالث.

وفي تونس، تصدّرت الاستماعات «البنت القوية» لوائل كفوري وأتت في المركز الثاني أغنية «حلمة» لبلطي.

وأخيرًا، الجزائر تصدرت أغنية «جوابي» مع جليل باليرمو وفوزي تورينو وديدين كانون 16، وحلّت ثانية أغنية «دوغري دوغري» لموح ميلانو.

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