علي الألفي يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 02:08 مساء
بوستر حفلة المطرب علي الألفي (خاص لـ بوابة الوسط)

يحيي المطرب المصري علي الألفي حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 25 من أكتوبر الجاري، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يعتبر هذا الحفل هو اللقاء الأول بين الفنان علي الألفي وفرقته وبين جمهور الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من الأغاني التراثية لفناني الزمن الجميل والتي اشتهر بغنائها في الحفلات ونالت استحسان الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أجمل أغانيه مثل «إحساس بالونس»، «البنت اللي سهرانة»، وتتر مسلسل «آدم وجميلة» وغيرها.

يشتمل الحفل أيضا على مفاجأة للحضور حيث سيغني الألفي أغاني جديدة للمرة الأولى ليكون جمهور الأوبرا المستمع الأول لها.

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