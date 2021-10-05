الفاخري والقنصل الإيطالي يفتتحان «أسبوع البراح الثقافي»

افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه مؤسسة البراح في المنطقة الشرقية (فيسبوك)

افتتح مُنسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، رافع الفاخري، والقنصل الإيطالي، كارلو بيتوري، فعاليات الأسبوع الثقافي، الإثنين، والذي تُقيّمه وتُشرّف عليه مؤسسة البراح الثقافي بإدارة حاتم الفرجاني.

ويستمر الحدث لمدة أسبوع كامل، تُقدم خلاله مجموعة من المناشط الثقافية والفنية والأدبية والإبداعية المختلفة، حسب صفحة «وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ديوان المنطقة الشرقية» في «فيسبوك».

وبعد قص شريط الافتتاح، تجول مُنسق الديوان والقنصل الإيطالي داخل معرض الرسومات التشكيلية الفنية للفنان التشكيلي عبدالقادر بدر، إذ تحاكي تلك الرسومات الفنية الواقع وتفاصيل الطبيعة الخلابة التي كونت فسيفساتها. وكانت مُتعة الحاضرين في اكتشاف ألغاز هذه الرسومات التشكيلية الجميلة المختبئة بين طياتها.

وأوضح المنشور: «في ختام فعاليات اليوم الأول من هذا الأسبوع، والمخصص للفنون التشكيلية الفنية قدم مُنسق الديوان كلمة أشاد فيها بجهود المؤسسة الراعية لهذا العُرس الثقافي، وتقدم بالشكر والامتنان للقنصل الإيطالي لمشاركته في افتتاح هذا البراح الثقافي».

وأكد الفاخري «عمق العلاقات المتينة والطيبة بين الشعبين الليبي والإيطالي والقاسم المشترك في كثير من العادات والتقاليد، متمنيا أن يكون هناك دور بارز للحكومة الإيطالية في دعم استقرار ليبيا ودعمها للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة في 24 ديسمبر المقبل».

ورافق مُنسق الديوان خليل العريبي مدير إدارة المهرجانات والاحتفالات بالديوان والمستشار الإعلامي للديوان طارق علي الجحاوي والطيب الطيرة من مكتب علاقات رئيس الديوان والفريق الإعلامي للديوان.

افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه مؤسسة البراح في المنطقة الشرقية (فيسبوك)

افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه مؤسسة البراح في المنطقة الشرقية (فيسبوك)