«ملحمة أكتوبر» بصالون ساقية القاضي الثقافية

المخرج ماهر بشرى (بوابة الوسط)

يلقي الدكتور محمد البدري نبيه، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بكلية آداب جامعة المنيا (مصر)، الأربعاء، محاضرة بعنوان «نصر أكتوبر وتأثيره على المجتمع المصري» يقدمها الإعلامي أحمد عبد الوهاب.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الصالون الشهري لساقية القاضي الثقافية، في محافظة المنيا.

ويتضمن البرنامج كلمة لمؤسس الساقية، محمد فاروق القاضي، ثم المحاضرة، تليها فقرة فنية مسرحية، وأمسية المبدعين التي يديرها أعضاء مجلس إدارة الساقية، ثم تكريم عدد من المبدعين منهم الشعراء أحمد أبو بكر وأسامة أبو النجا وعبد الناصر الكومي، وكذلك تكريم المخرج ماهر بشرى.