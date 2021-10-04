«فينوم» يكتسح شباك التذاكر الأميركية

الممثل البريطاني توم هاردي، يوليو 2017 (أ ف ب)

تصدر فيلم «فينوم: لت ذير بي كارنج»، أحدث أفلام شركة «سوني» من عالم مغامرات «سبايدرمان» (الرجل العنكبوت)، شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية، محققا عائدات بلغت 90.1 مليون دولار في أسبوعه الأول، بحسب ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

هذه الإيرادات التقديرية للفترة من الجمعة إلى الأحد، هي الأكبر لعمل سينمائي منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

ويؤدي بطولة الفيلم الممثل البريطاني توم هاردي في دور الصحفي الاستقصائي إيدي بروك الذي تمنحه علاقته مع كائن غريب يدعى «فينوم» قوى خارقة. وعلى بروك أن يوقف السفاح كليتوس كاسادي الذي يؤدي دوره وودي هارلسون الهارب من السجن بعد اندماجه مع كائن غريب آخر.

وأعقبه في المرتبة الثانية فيلم جديد آخر هو «ذي آدامز فاميلي 2» الذي حقق إيرادات بلغت 18 مليون دولار. ويعرض فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج «يونايتد أرتيستس» مغامرات العائلة الغامضة أثناء ذهاب أفرادها في إجازة.

وبعدما احتل المرتبة الأولى في شباك التذاكر لمدة أربعة أسابيع متتالية، تراجع إنتاج ديزني الضخم «شانغ تشي آند ذي ليجند أوف ذي تن رينغز» إلى المركز الثالث، محققا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار.

وتلاه في المرتبة الرابعة الفيلم الجديد «ذي ماني سايتنس أوف نوارك» من إنتاج شركة «وورنر براذرز»، وهو تقديم للمسلسل التلفزيوني «ذي سوبرانوز»، بعدما حصد خمسة ملايين دولار.

أما المركز الخامس فاحتله فيلم «دير إيفان هانسن» الغنائي الدرامي من إنتاج «يونيفرسال بيكتشرز» وبطولة بن بلات، بعدما بلغت إيراداته 2.5 مليون دولار.

وفي المرتبة السادسة، مع 2.3 مليون دولار، حل فيلم الخيال العلمي الكوميدي «فري غاي» من بطولة راين رينولدز الذي يؤدي دور أمين صندوق في مصرف يكتشف أنه بالواقع شخصية في لعبة فيديو ضخمة.

وفيما يأتي المراكز المتبقية في التصنيف:

7- «كانديمان» مع 1.2 مليون دولار.

8- «كراي ماتشو» مع مليون دولار.

9- «جانغل كروز» مع 680 ألف دولار.

10- «كوب شوب» مع 625 ألف دولار.