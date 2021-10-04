بالفيديو: أدهم سليمان يطرح أغنية «حبة كدابين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 02:30 مساء
بوستر أغينة أدهم سليمان «حبة كدابين» (خاص إلى بوابة الوسط)

طرح المطرب المصري أدهم سليمان، أغنية جديدة على طريقة الفيديو لاريكس بشكل جديد ومختلف، وتحمل اسم «حبة كدابين»، وذلك عبر قناته الخاصة على «يوتيوب».

أغنية «حبة كدابين» من كلمات هاني رجب، ألحان غريب، توزيع كريم عبدالوهاب، منتج منفذ فادي صبحي، وإنتاج «شرقي برودكشن».

وكان سليمان، قد طرح منذ شهر أغنية «الزينة»، من كلماته، ألحان يحيى المالكي، والتي حققت نسب مشاهدات عالية.

أدهم طرح أخيرًا مجموعة من الأغاني وحققت نجاحًا كبيرًا منها، «أنتي»، «يا سمرا»، «اسمي»، «أنا التايه»، «يا عطري»، «المقام»، و«حافة العالم» وغيرها.

وحصد أدهم العام الماضي جائزة أفضل مطرب صاعد، وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز «الميما ميوزك أورد»، وأهدى سليمان حينها تكريمه إلى فريق عمله الذي يسعى دائما للنجاح، وحرص على توجيه الشكر لوالدته، متمنيًا أن يقدم خلال الفترة المقبلة أعمال لها قيمة تنال إعجاب جمهوره ومتابعيه.

آخر أعمال المطرب الشاب هي مشاركته في الموسم الرمضاني السابق بأغنية «اكتب بداية» وهي من تأليف محمود مجدي، ألحان محمد توكل، توزيع وميكس وماستر يحيى المالكي، رؤية وإخراج إسلام على.

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