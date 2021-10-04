«إيه الضحك ده؟» في الهناجر السبت

بوستر فيلم «إيه الضحك ده؟» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستأنف «نادي سينما الشباب» الذي يقيمه المركز القومي للسينما في مصر، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته، السبت، بمركز الهناجر في دار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يعرض النادي الفيلم التسجيلي «إيه الضحك ده؟» للمخرج محمد فاروق، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

«نادي سينما الشباب» يقيمه المركز القومي للسينما شهريا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وتقام الفعاليات مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالنادي.