رئيس بلدية ريو دي جانيرو: إقامة كرنفال 2022 من دون قيود «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 01:30 مساء
مشاركة في الليلة الأولى من مهرجان ريو دي جانيرو، 23 فبراير 2020 (أ ف ب)

وعد رئيس بلدية ريو دي جانيرو، الأحد، ببذل قصارى جهده لإقامة كرنفال المدينة البرازيلية بنسخته المقبلة في 2022 من دون تدابير تباعد، معولا على حملات التلقيح المضادة لفيروس «كورونا»، بعد إلغاء نسخة 2021 بسبب الجائحة.

وقال إدواردو باييس خلال كلمة له في ريو دي جانيرو «من سيلتزم بالتباعد في الكرنفال؟ من السخيف طلب الالتزام بتباعد لمسافة متر» بين المشاركين، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «بحلول نوفمبر، سنلقح جميع سكان ريو دي جانيرو بالجرعتين.. من هذه اللحظة وصاعدا، لن يكون لدينا على الأرجح أي قيود وسيقام الكرنفال بالتأكيد ليكون أحد أكبر الكرنفالات على الإطلاق من دون أي قيود».

وسجلت ريو دي جانيرو التي تعد حوالي سبعة ملايين نسمة، وحدها أكثر من 34 ألف وفاة و480 ألف إصابة بفيروس «كورونا» منذ بدء الجائحة التي ضربت بشدة البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت حوالى 600 ألف وفاة.

وشملت حملات التلقيح في ريو دي جانيرو حتى الساعة 99.2% من السكان فوق سن 12 عاما للجرعة الأولى، و65.9% للجرعتين.

وتأمل سلطات ريو دي جانيرو أن يتيح تقدم حملات التلقيح خلال الأشهر المقبلة السماح بإقامة احتفالات ليلة رأس السنة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سمح رئيس بلدية ريو دي جانيرو بتنظيم أحداث «تجريبية» بينها مباريات كرة قدم وحفلات يُسمح فيها بعدم وضع الكمامة، شرط حيازة شهادة تلقيح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا.

ومنذ 15 سبتمبر، باتت حيازة تصريح صحي إلزامية لزيارة المواقع السياحية في ريو دي جانيرو.

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