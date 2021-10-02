منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 02:42 مساء
المقدم وصاحب المشاريع التجارية كارلوس واتسون، وهو مؤسس ورئيس منصة أوزي، في سان فرانسيسكو في أكتوبر 2018 (أ ف ب)

تسبَّبت معلومات عن أكاذيب ساقها مديرو منصة الإعلام الأميركية «أوزي»، بهدف استقطاب المستثمرين، بإعلان المنصة وقف أنشطتها نهائيًا.

وامتنعت «أوزي» ومديرها العام كارلوس واتسون عن الرد على أسئلة حول الأمر، بعد نشر وسائل إعلامية أميركية، الجمعة، معلومات عن إعلان مجلس إدارة المجموعة وقف أنشطتها، وفق «فرانس برس».

وأُطلقت «أوزي» سنة 2013 على يد الصحفي المعروف على القنوات الإخبارية وصاحب المشاريع التجارية، كارلوس واتسون، وهي تحظى بدعم شخصيات من بينها لورنس باول جوبز أرملة مؤسس «أبل» ستيف جوبز، أو المسؤول القانوني لدى «غوغل».

وبحسب قاعدة «كرانش بايس» للبيانات، حشدت «أوزي ميديا» في المجموع حوالي 70 مليون دولار من المستثمرين.

وكانت المنصة تسعى لتقديم مزيج من المقالات والمدونات الصوتية (بودكاست) ومقاطع الفيديو، مع محتويات إخبارية وترفيهية في آن، على غرار مؤسسات إعلامية أخرى حققت نجاحًا على الإنترنت مثل «بازفيد» و«ريفاينري29».

لكنّ تحقيقًا نشرته «نيويورك تايمز» الأحد، أظهر أن مديري الشركة تعمّدوا تضخيم الأرقام عن عدد مستخدمي المنصة ومعدلات التصفح على مواقع أخرى، بما يشمل خصوصا عدد المشاهدات على «يوتيوب».

وخلال مؤتمر عبر الهاتف في فبراير الفائت مع ممثلين عن مصرف «غولدمان ساكس» الذي كان يعتزم استثمار 40 مليون دولار في رأس مال «أوزي»، ادعى نائب رئيس المنصة وأحد مؤسسيها سمير راو أنه مسؤول في «يوتيوب»، وفق الصحيفة. وعرف ممثلو «غولدمان ساكس» سريعًا بالخدعة وقدّم واتسون اعتذاره للمصرف.

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