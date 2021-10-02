أكاديمية الدراسات العليا تستقبل وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة مبروكة توغي تزور الأكاديمية الليبية للدراسات العليا (موقع الوزارة)

استقبلت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الخميس، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي.

وكان في استقبالها رئيس الأكاديمية الدكتور رمضان المدني، ووكيل الشؤون العلمية بالأكاديمية الدكتور إبراهيم جليطة والمسجل العام الدكتور عبدالسلام الأخضر، وعدد من عمداء المدارس بالأكاديمية.

وحسب موقع الوزارة على الإنترنت، «تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سُبل التعاون والتواصل المستقبلي بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والأكاديمية الليبية خاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب والتأهيل، وتنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة».

ورحَّب رئيس الأكاديمية بالوزيرة والحضور، «وقدم نبذة عن الأكاديمية والبرامج التي تُدرَّس فيها».

وأوضح المدني أن الأكاديمية تضم عدة تخصصات، وبرامج دكتوراه، وتضم 11 فرعًا داخل ليبيا، وتخرج فيها آلاف الطلاب، وأعرب عن أمله أن تقود هذه الزيارة لعلاقة أكثر إيجابية بين الأكاديمية والثقافة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لزيارة الأكاديمية، وعبرت عن اعتزازها بما حققته في المساهمة في توطين الدراسات العليا داخل الوطن.

وبيّنت استعداد وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التعاون مع الأكاديمية الليبية في العديد من البرامج، ومنها إمكانية طباعة الأبحاث وتبادل الكتب، وتنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة.

وأكدت توغي «أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع المؤسسات التعليمية والثقافية في جميع أنحاء الوطن».

وشهدت الزيارة جولة للوزيرة داخل الأكاديمية، شملت المكتبة المركزية؛ حيث قدمت لها عددًا من المنشورات الصادرة عن الأكاديمية.