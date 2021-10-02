طرح «الفتاة مع البالون» في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 11:53 صباحا
امرأة تنظر إلى عمل «الفتاة مع البالون» لبانسكي في لوح مزدوج في مقر دار كريستيز للمزادات في لندن في الأول من أكتوبر 2021 (أ ف ب)

يقام مزاد في لندن، 15 أكتوبر، تعرض خلاله دار «كريستيز» نسخة على لوح مزدوج (ديبتيك) لعمل فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي، بعنوان «الفتاة مع البالون».

ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه بانكسي سنة 2005، فتاة صغيرة حاملة بالونًا أحمر على شكل قلب، على خلفية بيضاء. وتُقدر قيمته بسعر يراوح بين 2.5 مليون جنيه إسترليني و3.5 مليون (3.4 مليون دولار و4.7 مليون)، وفق «فرانس برس».

وأوضحت المسؤولة عن قسم فنون ما بعد الحرب العالمية الثانية والفن المعاصر في أوروبا، في دار «كريستيز» كاثرين أرنولد أن صورة الفتاة مع البالون، التي ظهرت للمرة الأولى سنة 2002، باتت أشبه بـ«العمل المهيمن» بين أعمال بانكسي كما أنها «تحظى بتقدير كبير». وقالت «هو ينجح من خلال هذه الصور في إحداث مشاعر وتجسيد جوهر اللحظة وجوّها».

وأضافت أرنولد «أظن أننا نسترجع حقًا، بعد 18 شهرًا طويلًا من الجائحة، هذا الشعور بالأمل والزخم مع هذه الفتاة التي تطلق الحب إلى العالم من خلال البالون. وهذا ما نحتاج إليه بشدة في هذه اللحظة».

كذلك تطرح دار «سوذبيز» في لندن نسخة أخرى من رسم بانكسي عينه تحمل عنوان «الحب في سلة المهملات» وأثار تمزّقها الجزئي ذاتيًا خلال بيعها سنة 2018 ضجة في العالم أجمع، مجدّدًا للبيع في مزاد في 14 أكتوبر في لندن. ويقدّر سعر هذه اللوحة بما بين 4 و6 مليون جنيه إسترليني (بين 5.4 و8.3 مليون دولار).

وتثير أعمال الفنان البريطاني المتحدر من بريستول والذي يبقي هويّته طيّ الكتمان حماسة المزايدين على الفنون المعاصرة، مع تطرّقه خصوصًا إلى قضايا ساخنة، مثل المهاجرين ومعارضة البريكست.

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