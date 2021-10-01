إيمينيم وكوكبة من النجوم يحيون عرض مباراة السوبر بول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 03:21 مساء
صورة من العام 2017 لمغني الراب الأميركي كيندريك لامار الذي سيكون من بين خمسة فنانين يحيون عرض ما بين الشوطين خلال مبارة السوبر بول في شباط/فبراير 2022 (أ ف ب)

أعلن اتحاد كرة القدم الأميركية، الخميس، أن الفنانين دكتور دري وسنوب دوغ وكندريك لامار وماري جيه بلايج وإيمينيم، سيحيون العرض الفني خلال استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول الحاسمة، في لوس أنجليس، فبراير 2022.

وباستثناء بلايج المولودة في نيويورك، وهي المرأة الوحيدة ضمن المجموعة، يتحدر معظم الفنانين الذين يحيون العرض من الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو ما يتناسب مع إقامة المباراة النهائية في لوس أنجلوس في 12 فبراير 2022 للمرة الأولى منذ 1993، إذ أن مغني الراب الثلاثة من ولاية كاليفورنيا، في حين يتحدر إيمينيم من ديترويت عاصمة ولاية ميشيغن.

وذكّر اتحاد كرة القدم الأميركية في تغريدة عبر «تويتر» أن في رصيد المغنين الخمسة مجتمعين 43 جائزة «غرامي».

وتُعتبر مباراة السوبر بول التي تتولى نقلها في الموسم المقبل قناة «إن بي سي» الحدث الذي يحظى بأكبر نسبة مشاهدة تلفزيونية خلال السنة في الولايات المتحدة، رغم انخفاض عدد المشاهدين إلى 96,4 مليوناً عام 2021، بحسب تقديرات شركة «كانتار».

ومنذ العام 2019 تتولى مجموعة «روك نايشن» التي أسسها مغني الراب النيويركي جاي زي الذي بات رجل أعمال ثرياً إنتاج عرض ما بين الشوطين خلال هذه المباراة.

وقال جاي زي العام 2019 أنه يريد مساعدة اتحاد كرة القدم الأميركية في تجاوز الجدل الذي أثارته حركة أطلقها اللاعب كولين كايبرنيك عام 2016 احتجاجاً على عنف الشرطة ضد الأميركيين من أصل أفريقي.

وكان المغني الكندي ذي ويكند نجم عرض ما بين الشوطين العام 2021، بعد جنيفر لوبيز وشاكيرا العام 2020.

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