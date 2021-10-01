العريفي يحاضر عن الكتابة التاريخية عند جبران

الدكتور عبدالستار العريفي (بوابة الوسط)

نظم مجمع اللغة العربية، الخميس، محاضرة بعنوان «الكتابة التاريخية عند الأديب الناقد محمد مسعود جبران»، ألقاها الدكتور عبدالستار العريفي بشية أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة طرابلس.

وتطرق المحاضر في ورقته لتأثير مدينة طرابلس في التكوين العلمي والثقافي لدى الراحل جبران، واقتفائه لأسلوب وطريقة العلماء الأوائل في الإشادة بمنجز من سبقهم من الرواد وتدوين سيرهم وأخبارهم.

وأشار بشية إلى تميز جبران بتأليف كتب تاريخية للمرة الأولى على المستوى المحلي والمغاربي، إضافة لتأريخه للمذهب المالكي في بُعدين، الأول عنايته بانتشار المذهب في الغرب الإسلامي، واضطلاعه بتحقيق أحد كتب تراجم وطبقاته.

وانتقل المحاضر بحديثه إلى توخي الناقد الراحل للمنهج الشمولى في تناوله لتاريخ الثقافة الإسلامية بالمغرب والمشرق، وكذا مزجه بين المادتين التاريخية والأدبية في كتاباته، واعتماده على عنصر المعاصرة والمشاهدة في الترجمة والتأريخ للأعلام.

جانب من حضور المحاضرة (بوابة الوسط)

جانب من حضور المحاضرة (بوابة الوسط)