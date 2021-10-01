العريفي يحاضر عن الكتابة التاريخية عند جبران

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 12:48 مساء
الدكتور عبدالستار العريفي (بوابة الوسط)

نظم مجمع اللغة العربية، الخميس، محاضرة بعنوان «الكتابة التاريخية عند الأديب الناقد محمد مسعود جبران»، ألقاها الدكتور عبدالستار العريفي بشية أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة طرابلس.

وتطرق المحاضر في ورقته لتأثير مدينة طرابلس في التكوين العلمي والثقافي لدى الراحل جبران، واقتفائه لأسلوب وطريقة العلماء الأوائل في الإشادة بمنجز من سبقهم من الرواد وتدوين سيرهم وأخبارهم.

وأشار بشية إلى تميز جبران بتأليف كتب تاريخية للمرة الأولى على المستوى المحلي والمغاربي، إضافة لتأريخه للمذهب المالكي في بُعدين، الأول عنايته بانتشار المذهب في الغرب الإسلامي، واضطلاعه بتحقيق أحد كتب تراجم وطبقاته.

وانتقل المحاضر بحديثه إلى توخي الناقد الراحل للمنهج الشمولى في تناوله لتاريخ الثقافة الإسلامية بالمغرب والمشرق، وكذا مزجه بين المادتين التاريخية والأدبية في كتاباته، واعتماده على عنصر المعاصرة والمشاهدة في الترجمة والتأريخ للأعلام.

جانب من حضور المحاضرة (بوابة الوسط)
جانب من حضور المحاضرة (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسيون يشترون غابات.. ما السر؟
علوم وتكنولوجيا
لبدة الأثرية تبحث عن زوار
ثقافة وفن
«كليمنتي» يتسلح بـ27 فارسا لموقعتي مصر في تصفيات المونديال
رياضة محلية
الغويل يبحث المشاكل التي تواجه المرضى الليبيين في مصر
ليبيا
الشاعرة فريال الدالي تلقي قصائدها على منبر أتيليه القاهرة
ثقافة وفن
الولايات المتحدة: لا تراجع عن دعم انتخابات 24 ديسمبر.. وسحب القوات الأجنبية ...
ليبيا
في العدد 306: مبادرة لدمج المسلحين.. وحضور أميركي لإنجاز الانتخابات
ليبيا
افتتاح معرض «إكسبو 2020» في دبي باحتفال كبير
اقتصاد
الدبيبة يستمع إلى مشكلات ترهونة
ليبيا
انطلاق اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة بشأن قانون الانتخابات في المغرب
ليبيا
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على حافة الهاوية وكومان في قلب العاصفة
رياضة عالمية
أربيش في حوار مع «الوسط»: فريق السويحلي سيكون منافسا صعبا في الدوري الليبي ...
رياضة محلية
رونالدو: جئت إلى مانشستر يونايتد من أجل اللحظات الحاسمة
رياضة عالمية
علماء يؤكدون إمكان تخطي عمر الإنسان 130 عاما
طب وصحة
سجن ساركوزي عاما بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية
دولى
تغيير جذري في أسلوب «ديور» باعتماد الألوان والملابس المريحة
أناقة وجمال
رئيس الأركان الأميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان.. وهذه الأسباب
دولى
بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر أسطول سيارات كريستيانو رونالدو؟