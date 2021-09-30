الشاعرة فريال الدالي تلقي قصائدها على منبر أتيليه القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 10:17 مساء
الشاعرة الليبية فريال الدالي ألقت عددًا من قصائدها الشعرية المتنوعة، بأتيليه القاهرة

أحيت الشاعرة الليبية، فريال الدالي، مساء اليوم الخميس، أمسية شعرية بأتيليه القاهرة، قدمها الشاعر المصري، جمال القصاص.

وألقت الشاعرة عددًا من قصائدها الشعرية المتنوعة، رافقها عزف على آلة العود قدمه الفنان الليبي بشير الغريب، في حضور عديد الشخصيات المنتمية إلى الوسط الثقافي والأدبي المصري، والمتابعين من جمهور الشعر، وعدد من أبناء الجالية الليبية في القاهرة.

- أتيليه القاهرة يحتضن أمسية للشاعرة فريال الدالي
- صف ازدحام بالأحلام في شعر فريال الدالي

وأعقب الأمسية نقاشٌ أجابت فيه الشاعرة فريال الدالي على استفسارات بعض الحضور المتعلقة بقصائدها وبحركة الشعر والثقافة في ليبيا، وقدمت لمحة عن المناخ الثقافي الليبي، والإبداع الشعري في ليبيا، مستحضرة عديد الأسماء الرائدة في فضاء الشعر الليبي.

وقال الدكتور أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، في تصريح صحفي، إنه سيجري عقد جلسات قراءة خاصة لأعمال الشاعرة الليبية بحضور عدد من الشعراء والأدباء والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي؛ لمناقشة واستعراض أعمالها، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

صدر للشاعرة فريال الدالي دواوين: «محاولة لصف ازدحام» العام 2006 عن مجلس الثقافة العام، و«أتقفى آثار عطرك» سنة 2009 عن المؤسسة العامة للثقافة، و«في نسق الحكاية» عن وزارة الثقافة 2013، وشاركت في عديد الأمسيات الفردية والجماعية داخل ليبيا، وخارجها.

الشاعرة الليبية فريال الدالي ألقت عددًا من قصائدها الشعرية المتنوعة، بأتيليه القاهرة
الشاعرة الليبية فريال الدالي ألقت عددًا من قصائدها الشعرية المتنوعة، بأتيليه القاهرة
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