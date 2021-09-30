انطلاقة قوية لفيلم «جيمس بوند» الجديد في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 04:40 مساء
دانييل كريغ خلال العرض الأول لفيلم «نو تايم تو داي» في لندن، 28 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

حقق فيلم «نو تايم تو داي»، أحدث أجزاء سلسلة مغامرات العميل السري جيمس بوند، انطلاقة قوية بالساعات الأولى لعرضه في صالات السينما البريطانية، الخميس، مع آراء إيجابية من النقاد وحجوزات تذاكر قياسية.

ويشكل هذا الفيلم المنتظر والذي أرجئ بدء عرضه 18 شهرًا بسبب الجائحة، قوة دفع لصالات السينما التي تضررت بقوة جراء تدابير الإغلاق المتكررة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت شبكة «أوديون» المشغلة لصالات السينما أنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة للفيلم في الأسبوعين اللذين أعقبا طرحهما.

من ناحيتها، باعت صالات «فيو» أكثر من 270 ألف تذكرة دخول قبل موعد طرح الفيلم، متوقعة أن يحقق هذا العمل، وهو الخامس والعشرون في ترتيب أفلام جيمس بوند والخامس والأخير في هذه السلسلة من بطولة دانييل كريغ، أكبر نجاح في بريطانيا وإيرلندا منذ فيلم «ستار وورز» الأخير في ديسمبر 2019.

وقالت «أوديون» إن حوالي 40% من التذاكر اشتراها زبائن يعودون إلى صالات السينما للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، فيما أكثر من ثلث البطاقات اشتراها أشخاص فوق سن 46 عاما، «ما يظهر الشعبية المستمرة للجاسوس المفضل لدى الجميع».

وإضافة إلى النجاح التجاري، حصد فيلم «نو تايم تو داي» الثناء من النقاد منذ عرضه الأول، الثلاثاء، في قاعة «رويال ألبرت هول» بلندن.

وكتب الناقد السينمائي في صحيفة «ذي تايمز» أن هذا الفيلم «أكثر من جيد. إنه رائع»، فيما اعتبرت صحيفة «ذي غارديان» أن الجزء الجديد يظهر أن «سلسلة أفلام جيمس بوند لا تزال قادرة على إذهال المعجبين».

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