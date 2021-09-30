بالصور: اختتام فعاليات مهرجان «شحات» السياحي

جانب من فعاليات مهرجان شحات السياحي (فيسبوك)

اختُتمت، مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان «شحات» السياحي، بحضور رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية، وممثلي بلدية شحات، ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني والجمعيات والنوادي السياحية والمهتمة بالتراث الثقافي، وجمع من المواطنين من مختلف المدن والمناطق الليبية.

وكانت انطلاقة فعاليات المهرجان، الثلاثاء، تحت شعار «قورينا إشراقة الشمس»، بتحرك موكب الفرقة النحاسية قرنادة، وكوكبة من الفرسان الشعبيين، وفرق فوج كشافة والهلال الأحمر شحات، وفرق الفنون الشعبية المشاركة في المهرجان، من أمام مقر مجلس شحات البلدي وصولًا إلى مبنى الميدان الروماني أو (الجيمينايزيوم) مقر العروض والمعارض والحفلات الفنية، وسط أصوات الأهازيج وعروض الألعاب النارية، وبحضور ومتابعة من جموع المواطنين والمهتمين بالسياحة والتراث والموروث الثقافي، بحسب بيان وزارة السياحة والصناعات التقليدية على «فيسبوك».

المهرجان شهد حضور رئيس ديوان وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية، وأمين عام اتحاد البلديات الخمس وعميد بلدية شحات، وممثل عميد بلدية غات، ورؤساء المؤسسات الحكومية ببلدية شحات، ومن خلال كلمته أكد رئيس ديوان المنطقة الشرقية بوزارة السياحة سامي السعيطي على أهمية مدينة شحات وقيمتها العالية، والعمل على وضع الترتيبات ورسم السياسات لإحياء نشاط السياحة وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في المنطقة الشرقية.

من جانبه، رحب عميد بلدية شحات بمبادرة إحياء مهرجان «شحات» السياحي، واعتماده من قبل وزير السياحة والصناعات التقليدية على قائمة المهرجانات السياحية في ليبيا، مؤكدا أن مدينة شحات ببهاء تاريخها وجمال وروعة طبيعتها تفتح ذراعيها بكرم وحفاوة أهلها وسكانها مستقبلة زوارها بكل الود والترحاب، مشيرًا إلى أن المدينة تحمل قيمًا ثقافية واقتصادية عالية، وتنضوي على فرصة لدعم وتعزيز الاستقرار وترسيخ السلام، باعتبارها وجهة ومقصدًا سياحيًا يستقطب اهتمام السياح المحليين، ومزارًا سياحيًا يؤمه الليبيون.

حفلات فنية ساهرة

وشمل برنامج المهرجان برعاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالتعاون مع بلدية شحات، تنظيم معارض تراثية وصناعات تقليدية، والعسل ومنتجاته والصور القديمة والرسوم التشكيلية، وعروض الفروسية والفنون الشعبية والملابس والأزياء التقليدية، ومسابقات وعروض تنشيطية للأطفال، كما أحيت فرق الجبل الأخضر وغات وأبناء هون للفنون الشعبية حفلات فنية ساهرة على ركح مسرح المهرجان، وسط متابعة واسعة للعروض التراثية والأغاني والأهازيج التي تفاعل معها جمهور المهرجان.

كما أقيم ضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان بلدية شحات وجهة سياحية واعدة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمختصين والمهتمين، عرض خلالها ورقات علمية حول التخطيط والاستثمار السياحي في شحات. واختتمت فعاليات المهرجان بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين.

جانب من فعاليات مهرجان شحات السياحي (فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان شحات السياحي (فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان شحات السياحي (فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان شحات السياحي (فيسبوك)