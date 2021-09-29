خالد فرج: الفنان سمير صبري أسهم في انتشار شائعة وفاته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 02:03 مساء
الكاتب الصحفي خالد فرج، يمين، والفنان سمير صبري (أرشيفية: الإنترنت)

أرجع الكاتب الصحفي، خالد فرج، سبب انتشار شائعة وفاة الفنان سمير صبري، قبل أيام، إلى تأخر الأخير في الرد عليها لما يزيد على ساعتين كاملتين، فضلا عن إعلان الفنانة مديحة حمدي نبأ الوفاة دون التأكد منه عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج «Trends»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام الشيخ عبر القناة الأولى المصرية، إن شائعة وفاة سمير صبري لاقت تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت انتشارا مع إعلان الفنانة مديحة حمدي نبأ الوفاة عبر صفحتها الشخصية، مضيفا أن سمير صبري لم يرد على هاتفه لمدة ساعتين كاملتين حينما حاول أهل الصحافة والإعلام ومسؤولو نقابة المهن التمثيلية التواصل معه لمعرفة حقيقة الأمر.

وتابع خالد فرج رئيس قسم الفن بجريدة «الوطن» المصرية: «حاولت بشكل شخصي التواصل مع سمير صبري عبر الاتصال به، وبعد مرور ساعتين رد مدير أعماله لينفي الشائعة التي لم يكن يعلم شيئا عنها، وأكد أن الفنان يجلس مع عدد من أصدقائه خارج منزله، ولكنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، وبعدها حرص سمير صبري على دحض الشائعة التي أبدى استيائه الشديد منها».

وأرجع فرج سبب انتشار شائعات وفاة الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رغبة عدد من مسؤولي الصفحات عبر هذه المنصات إلى تحقيق مساحة انتشار أكبر لصفحاتهم، ومن ثم زيادة عدد المشتركين فيها، ولكنه أكد أن هذه الشائعات تزعج الفنانين وأسرهم والمقربين منهم وكذلك الصحافة التي تكون مطالبة بالتأكد من الأخبار المتداولة.

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