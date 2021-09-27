أتيليه القاهرة يحتضن أمسية للشاعرة فريال الدالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 11:04 صباحا
الشاعرة الليبية فريال الدالي (بوابة الوسط)

تنظم إدارة أتيليه القاهرة أمسية للشاعرة الليبية، فريال الدالي، مساء الخميس، يقدمها الشاعر المصري، جمال القصاص.

وقال الدكتور أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، في تصريح صحفي، إنه سيجري عقد جلسات قراءة خاصة لأعمال الشاعرة الليبية بحضور عدد من الشعراء والأدباء والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي لمناقشة واستعراض أعمالها، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

صدر للشاعرة فريال الدالي دواوين «محاولة لصف ازدحام» 2006 عن مجلس الثقافة العام، و«أتقفى آثار عطرك» سنة 2009 عن المؤسسة العامة للثقافة، و«في نسق الحكاية» عن وزارة الثقافة 2013، وشاركت في عديد الأمسيات الفردية والجماعية داخل ليبيا، وخارجها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
3 أشهر على الانتخابات الليبية: من هم المرشحون المحتملون؟ وما القاعدة الدستورية؟ ...
ليبيا
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: تأجيل جلسة «النواب» المقرر عقدها غدا في طبرق
ليبيا
ليبيا المستقرة.. بوابة الأمل للعمالة المصرية
ليبيا
كيروش يستقر على قائمة «الفراعنة» ويعلن اختياره 24 لاعبا
رياضة محلية
المنفي يؤكد على ضرورة «توافق المرشحين على قبول نتائج الانتخابات»
ليبيا
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
بلينكن يجدد دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق «مخرجات جنيف»
ليبيا
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روبوتات التوصيل تغزو الشوارع البريطانية