أتيليه القاهرة يحتضن أمسية للشاعرة فريال الدالي

الشاعرة الليبية فريال الدالي (بوابة الوسط)

تنظم إدارة أتيليه القاهرة أمسية للشاعرة الليبية، فريال الدالي، مساء الخميس، يقدمها الشاعر المصري، جمال القصاص.

وقال الدكتور أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، في تصريح صحفي، إنه سيجري عقد جلسات قراءة خاصة لأعمال الشاعرة الليبية بحضور عدد من الشعراء والأدباء والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي لمناقشة واستعراض أعمالها، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

صدر للشاعرة فريال الدالي دواوين «محاولة لصف ازدحام» 2006 عن مجلس الثقافة العام، و«أتقفى آثار عطرك» سنة 2009 عن المؤسسة العامة للثقافة، و«في نسق الحكاية» عن وزارة الثقافة 2013، وشاركت في عديد الأمسيات الفردية والجماعية داخل ليبيا، وخارجها.