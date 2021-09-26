بدء تصوير فيلم «مش بالورقة والقلم» داخل مستشفى «بهية»

من كواليس تصوير «مش بالورقة والقلم» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ المركز القومي للسينما في مصر، برئاسة السيناريست زينب عزيز، تصوير فيلم «مش بالورقة والقلم» للمخرج أحمد محمد عبده داخل جدران مستشفى «بهية لسرطان الثدي»، لأول مرة في السينما والدراما المصرية.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على صحة المرأة المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، توجهت السينارست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، لزيارة فريق التصوير بمستشفى بهية بصحبة مجدي الشحري مدير عام الإنتاج بالمركز للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية.

وفيلم «مش بالورقة والقلم» للمخرج أحمد محمد عبده، وتأليف ناجي عبد الله، وإنتاج المركز القومي للسينما، وتدور أحداثه في إطار من دراما رومانسية، حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات مرض السرطان، كما يلقي الضوء على العامل النفسي للمجتمع في محاربة مرض السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في محاربة المرض.

وأصر مخرج العمل على المزج بين بطلات العمل رنا خطاب وآلاء علي وبريهان أنور، وحالات حقيقة من «محاربات السرطان» داخل المستشفى.

كما تم الانتهاء من أغنية الفيلم للمطرب يحيى نديم، بعنوان «ارسم صورة جميلة لبكرة»، التي ترصد عددًا من اللقطات الوثائقية حول مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترصد حالة محاربات مرض السرطان واهتمام الدولة المصرية بالنظام الصحي الحديث.

وقرر مخرج الفيلم إهداء الأغنية إلى مبادرة رئيس الجمهورية، تقديرًا للدور المهم الذي تقوم به تلك المبادرة لحماية المرأة المصرية.

كما تم خلال الأسابيع السابقة المراجعة الطبية لمشاهد الفيلم واعتمادها من قبل مؤسسة «بهية لسرطان الثدي».