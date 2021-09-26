انطلاق مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» (صور)

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت، مساء السبت، فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط»، التي تحمل اسم المخرج علي بدرخان، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من النجوم، منهم إلهام شاهين، هالة صدقي، والمنتجان محمد العدل، عادل حسني، والفنانان طارق عبد العزيز، وكريم قاسم، والإعلامية بوسي شلبي.

بدأ الحفل، الذي أخرجه محمد مرسي، بفقرة استعراضية بعنوان «125 سنة سينما»، وبعدها تم الاحتفاء بعدد من النجوم الراحلين خلال العام 2021، ومنهم سمير غانم، دلال عبد العزيز، يوسف شعبان، وحيد حامد، عزت العلايلي، عادل هاشم، هادي الجيار، والمنتج فيصل ندا.

وفي كلمته، أكد الأمير أباظة، أن المهرجان هذا العام يحتفي بكل ما هو جديد في عالم السينما، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق اسم علي بدرخان على الدورة السابعة والثلاثين، بالتوازي مع الاحتفال بالعيد الماسي على ميلاد المخرج الكبير.

كما أشار أباظة إلى أنه سيتم تكريم السينما السورية، بالإضافة إلى اختيار السينما اليونانية كضيف شرف المهرجان، حيث تعد اليونان بلد الفلسفة والحضارة وجزءًا كبيرًا من العالم القديم، حسب وصفه.

عادل إمام

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن مدينة الثغر هي العاصمة الثانية لمصر، وعاصمة الثقافات والحضارات، وتقبل كل الأجناس والأديان، معربًا عن سعادته بإقامة هذه الدورة من المهرجان على الرغم من كل الظروف في ظل استمرار جائحة «كورونا».

وروى الشريف، قصة إنسانية تأثر بها أثناء عمله في إحدى الدول العربية العام 2009 تؤكد أهمية الفن ورسائله التي تصل أسرع من كلام الساسة ورجال الأعمال والاقتصاد، حيث قال له أحد الأشخاص إنه يحسد المصريين على الفن المصري وقواه الناعمة، مؤكدًا أن قيمة نجم بحجم عادل إمام تعادل قيمة بلد بأكمله.

بعد ذلك، صعدت المخرجة إنعام محمد علي لإعلان مسابقة «ممدوح الليثي» للسيناريو، وشاركها توزيع الجوائز الكاتب عاطف بشاي، وشريف نجل الكاتب الراحل ممدوح الليثي، الذين أعلنوا مشاركة 19 مشروعا، تم اختيار ثلاثة منها، حيث فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 17 ألف جنيه، مشروع فيلم «سينما كايرو» لكريم جورج إلياس، وذهبت الجائزة الثانية وقيمتها 12500 جنيه، لمشروع فيلم «بلوك د» للكاتب جورج لمعي، بينما حصل على الجائزة الثالثة، وقيمتها 10 آلاف جنيه، مشروع فيلم «ضحكي ودموعي وسنيني السودا» لمينا نصر.

يشار إلى أن لجنة تحكيم مسابقة «ممدوح الليثي» ضمت المخرجة إنعام محمد علي، والفنان خالد زكي والكاتب عاطف بشاي.

وعقب إعلان جوائز المسابقة، تم تكريم عدد من الفنانين على رأسهم اسم المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، وتسلمتها نجلتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، والكاتب خالد منتصر، والمخرج ومدير التصوير طارق التلمساني، الذي تغيب لظروف طارئة، وتسلم عنه الجائزة مدير التصوير محسن أحمد.

أما تكريم المخرج الكبير عمر عبد العزيز فقد تسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز الذي أعرب عن سعادته بهذا التكريم لواحد من عائلته الذي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في كل الأعمال التي قدمها، والذي يعتبره بمثابة الابن وليس الشقيق الأصغر.

كما تم تكريم الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي، والنجم خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب، والمخرج اليوناني أنجيلوس فرانتزيس.

ويشارك في المهرجان هذا العام، 84 فيلمًا من 16 دولة، بواقع 24 فيلمًا طويلًا و60 فيلمًا قصيرًا، تشهد منها 49 فيلمًا عروضها العالمية الأولى، كما تشهد 24 فيلمًا منها عرضًا أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقام العروض في سينما «سان ستيفانو»، سينما «رويال بلازا المنتزه»، مركز «الحرية والإبداع»، و«أتيليه الإسكندرية».

السينما اليونانية

دورة المهرجان هذا العام تحتفل بالسينما السورية، بمنح الفنان دريد لحام وسام «عروس البحر المتوسط»، ومشاركة العديد من الأفلام السورية في فعاليات المهرجان بعروض عالمية أولى، مثل فيلم «المطران»، و«الإفطار الأخير»، أما ضيف شرف هذا العام فهي دولة اليونان، ومن المقرر عرض مجموعة من الأفلام اليونانية وتكريم عدد من صناع السينما اليونانية ضمن برنامج الاحتفاء بالدولة ضيف الشرف، ومن الأفلام اليونانية المقرر عرضها «دانيال 16»، «ماركوس»، و«الاستجواب».

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)