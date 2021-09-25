جرعة زائدة وراء وفاة مايكل ك. وليامز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 02:52 مساء
الممثل الأميركي مايكل ك. وليامز، ميامي، مارس 2021 (أ ف ب)

تسببت جرعة زائدة في وفاة الممثل الأميركي، مايكل ك. وليامز المعروف بشخصية «عمر» في مسلسل «ذي واير»، حسب الطب الشرعي.

وذكر تقرير الطب الشرعي، الجمعة، أن وفاة الفنان، هذا الشهر في نيويورك، ناجمة عن جرعة زائدة «عرضية» من الفنتانيل والهيرويين والكوكايين.

ووصف مكتب كبير الأطباء الشرعيين وفاة الممثل الذي عُثر عليه ميتًا في منزله في نيويورك في السادس من الشهر الجاري بأنها «عرضية»، قائلًا إن مايكل ك. وليامز تُوفي عن 54 عامًا بسبب «تسمم حاد ناجم عن الآثار المجتمعة للفنتانيل (نوع من الأفيونيات القوية) ومادة ب-فلوروفنتانيل والهيرويين والكوكايين».

وأضاف المكتب في رسالة لوسائل الإعلام «لن ندلي بأي تعليق آخر». وعُثر على الممثل ميتًا داخل شقته في بروكلين حيث وُلد وترعرع.

ندبة على وجهه
اشتهر الممثّل الذي يحمل ندبة على وجهه خصوصا بدوره في مسلسل «ذي واير» على «اتش بي أو» الذي جسّد فيه لصّا مسلّحا يقوم بسرقة تجّار المخدّرات في بالتيمور. وامتدّ هذا المسلسل الذي لقي نجاحًا كبيرًا على خمسة مواسم من 2002 إلى 2008.

وعُرف وليامز أيضًا بدور المهرّب ألبرت «تشوكي» وايت خلال فترة حظر الكحول في الولايات المتحدة في مسلسل «بوردووك إمباير» على «اتش بي أو».

ورُشّح وليامز لعدد من جوائز «إيمي» عن أدوار متعدّدة، آخرها كان هذه السنة عن أدائه في «لوفكرافت كانتري» وأيضًا في 2015 عندما أدى دور زوج مغنية البلوز بيسي سميث في فيلم «بيسي».

ومن الأعمال الأخرى التي خوّلته الترشّح لهذه الجوائز العريقة، «ذي نايت أوف» سنة 2016 و«وين ذاي سي آس» سنة 2019 حول مجموعة من الشباب السود يُتّهمون زورًا بالاغتصاب في سنترال بارك في الثمانينيات.

وفي مجال السينما، مثَّل في فيلم «تويلف ييرز إيه سلايف» لستيف ماكوين و«غون بايبي غون» لبن آفليك. وكان من المقرّر أن يؤدّي دور مدرّب الملاكم الأميركي الشهير جورج فورمان في فيلم عن سيرة الأخير.

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