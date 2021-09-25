سوداني ومصريان يفوزون بمسابقة إلياس فركوح للأدب القصصي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 10:53 صباحا
الكاتب السوداني أيمن بيك (صفحة الكاتب/ فيسبوك)

أعلنت دار خطوط وظلال الأردنية، الأربعاء، الفائزين بجوائزها الإبداعية، ومن بينها مسابقة إلياس فركوح للأدب القصصي، بحضور اللجنة العليا للمسابقة والمكونة من الدكتور راشد عيسى رئيسًا للجنة، والكاتب محمد العامري أمين سرّ اللجنة، والدكتورة هناء البواب المشرف العام للمسابقة.

وجاء ترتيب الفائزين في جائزة إلياس فركوح للقصة كالآتي:
المرتبة الأولى، مجموعة «ما يكون لبقعة قهوة فعله» للكاتب أيمن بيك من السودان.
المرتبة الثانية، مجموعة «ثلاثة فخاخ لذئب أعور» للكاتب محمد سرور من مصر.
المرتبة الثالثة، مجموعة «من جاور السعيد» للكاتبة شروق إلهامي من مصر.

وإلياس فركوح هو أديب وناشر أردني تُوفي في 2020 وتأتي هذه الجائزة تخليدًا لذكراه.

وعلى صفحته في «فيسبوك»، قال الكاتب السوداني أيمن بيك: «هذه المجموعة بالذات لا تشبه كتاباتي المعتادة، تغوص في سوداوية أبطالها وتوجساتهم، في الحقيقة هي توجساتي أنا وحدي»، موضحًا أن المجموعة ستصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال.

وتشكلت لجنة تحكيم جائزة الراحل إلياس فركوح للقصة من القاص المغربي أنيس الرافعي بوصفه منسقًا، والكُتاب: السوري مصطفى تاج الدين الموسى والجزائري عبدالرزاق بوكبة والعماني محمود الرحبي باعتبارهم أعضاء.

الفائزون في المسابقة (فيسبوك)
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