بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي

مهرجان الميز الشعبي للفروسية في سرت، 24 سبتمبر 2021، (بوابة الوسط)

شهدت منطقة النبلية، إحدى ضواحي سرت، إقامة مهرجان الميز الشعبي للفروسية، بمشاركة أكثر من 120 فارسا من المدينة وخارجها.

وأوضحت مصادر باللجنة المشرفة على المهرجان، لـ«بوابة الوسط» أن الفرسان جاءوا بجيادهم الأصيلة من أندية مختلفة للفروسية الشعبية بسرت والبلديات المجاورة منها خليج السدرة واهرواة وسلطان وغيرها، وسيستمر المهرجان لمدة يومين.

وحضر انطلاق المهرجان رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي للفروسية سرت، وعدد من مدراء أندية الفروسيةن وعدد من محبي رياضة ركوب الخيل الفروسية الشعبية، كما شهدت الفعاليات أيضا الأهازيج الشعبية والقصائد التي ألقاها فرسان وشعراء شباب، تغنوا بالوطن والفروسية الشعبية.

مهرجان الميز الشعبي للفروسية في سرت.

مهرجان الميز الشعبي للفروسية في سرت.