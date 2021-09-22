صدور العدد الأول من مجلة «البريقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 05:40 مساء
صدور مجلة «البريقة» (بوابة الوسط)

صدر العدد الأول من مجلة «البريقة» وهي مطبوعة فصلية تصدر عن شركة البريقة لتسويق النفط، مشتملًا جملة من الموضوعات المعنية بنشاط الشركة في مجال تسويق منتجات النفط، وكذلك دورها في سبيل تسهيل وصول مشتقات البترول كالبنزين والديزل والغاز إلى المواطن.

وتضمن الإصدار فقرات منوعة وأبوابًا في مجالات الصحة والدين والإرشاد المجتمعي وكذا ما يخص الأدب والترفيه.

وتصدَّر العدد تقرير عن التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط، يلخص زيارة نائب رئيس الحكومة ومسئولي قطاع النفط إلى مناطق الجنوب بغية تفقد سير عمليات تزويدها بالوقود والالتقاء بالعاملين في مستودعات سبها التابعة للشركة للتعرف على العراقيل والصعوبات التي تعترضهم.

كذلك يمكنكم مطالعة موضوعات تتعلق ببرنامج تدريبي بين شركة البريقة والشاحنات، إضافة إلى حوار مع مدير عام الإدارة العامة للخدمات والموارد، ونقرأ في باب «صحتك تهمنا» معلومة طبية عن أسباب حساسية الأذن، وفي ركن آخر مساحة خُصِّصت للتعريف بكتابة التقرير الإداري، فيما تناولت صفحة التكنولوجيا ما يتعلق بقانون الجهد المهدور، والثورة الصناعية الرابعة، إضافة الى صفحات نوادر العرب انتهاء بركن التسالي والألغاز.

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