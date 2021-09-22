البطل الخارق «شانغ-تشي» يبقى مهيمنا على شباك التذاكر

الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو في هوليوود، 16 أغسطس 2021 (أ ف ب)

حافظ «شانغ-تشي» أول بطل خارق آسيوي من سلسلة أعمال «مارفل» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب أرقام موقتة صادرة عن مجموعة «إكزيبتر ريلايشنز» المتخصّصة في هذا المجال.

وحصد «شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز» من إنتاج استوديوهات «ديزني» 21,7 مليون دولار في أسبوعه الثالث بالصالات، لترتفع عائداته الإجمالية إلى 176,9 مليونا، وفق «فرانس برس».

وبقي الفيلم الكوميدي العائلي «فري غاي» بالمرتبة الثانية في الأسبوع السادس من عرضه في الصالات، محققا 5,2 ملايين دولار من العائدات (108,6 ملايين في المجموع).

وتلاه في المرتبة الثالثة الفيلم الجديد لكلينت إيستوود «كراي ماتشو» الذي حصد 4,5 ملايين دولار.

ويندرج «كراي ماتشو» في سياق أفلام الويسترن التي حقّق الممثل نجومية بفضلها. ويؤدّي فيه كلينت إيستوود دور بطل الروديو السابق مايك ميلو الذي يُكلّف بمهمّة أخيرة. وقام النجم البالغ من العمر 91 عاما أيضا بإخراجه.

أما المرتبة الرابعة، فكانت من نصيب فيلم الرعب «كانديمان» الذي بلغت إيراداته 3,5 ملايين دولار (53,2 مليونا في المجموع).

وحلّ خامسا فيلم رعب آخر هو «ماليغننت» حيث تراجع مرتبتين وسجّل 2,7 مليون دولار من العائدات.

وفيما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- «كوبشوب» (2,3 مليون دولار).

7- «جانغل كروز» (2,1 مليون دولار).

8- «باو باترول: ذي موفي» (1,8 مليون دولار).

9- «ذي آيز أوف تامي فاي» (675 ألف دولار).

10- «دونت بريذ 2» (665 ألف دولار).