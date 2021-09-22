انطلاق مهرجان «الإسكندرية لدول البحر المتوسط» السبت

الأمير أباظة رئيس «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق، السبت، فعاليات الدورة 37 من مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تحمل اسم المخرج المصري الكبير علي بدرخان، وتستمر حتى 30 من سبتمبر الجاري، وتشهد هذه الدورة تكريم عدد من الأسماء، بالإضافة إلى وجود مسابقة جديدة.

المكرمون

بخلاف تكريم علي بدرخان، والذي أهدت إدارة المهرجان له الدورة، يكرم المهرجان أيضا المخرج عمر عبدالعزيز، مدير التصوير والممثل طارق التلمساني، واسم السيناريست الراحلة كوثر هيكل، السيناريست يوسف معاطي، الفنانة سلوى خطاب، الناقدة خيرية البشلاوي، والفنان خالد الصاوي، ومن العرب المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، وهناك تكريم خاص للفنان دريد لحام، احتفالا بالسينما السورية، إذ يحصل على وسام «البحر المتوسط».

كما يحتفي المهرجان بمئوية مُبدعين عظام؛ مثل: النجم كمال الشناوي، الفنان محمد رضا، المخرج عاطف سالم، المنتج رمسيس نجيب، ود. ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق.

السينما اليونانية

يتم الاحتفاء أيضا بالسينما اليونانية، ضيف شرف الدورة، من خلال تكريم المخرج اليوناني أنجيلوس فرانتزيس، بالإضافة إلى السينما الإسبانية، ممثلة في المخرج الإسباني – المكسيكي، الراحل لويس بونويل، الذي يُعرض له أربعة أفلام، وتُعقد ندوة لمناقشة سينماه، بحضور، سفيري إسبانيا والمكسيك في القاهرة.

ويحتفل المهرجان بمرور 125 عاما على أول عرض سينمائي في مصر، أقيم بالإسكندرية في مقهى «طوسون» يوم 5 نوفمبر 1896، ويعرض الفيلم الوثائقي «لوميير تاني مرة»، إخراج أحمد عاطف، الذي أنتجه صندوق التنمية الثقافية العام 1995، بمناسبة الاحتفال بمئوية السينما.

تشهد الدورة 37 للمهرجان، مُشاركة 16 دولة، تتنافس أفلامها في أربع مسابقات؛ ففي مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط يتنافس 13 فيلما من مصر، المغرب، سلوفينيا، ألبانيا، البوسنة، فرنسا، اليونان، لبنان، إسبانيا وسوريا.

وفي مسابقة «نور الشريف» للأفلام الطويلة العربية المتوسطية، تشارك 9 أفلام من مصر، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، بينما يشارك في مسابقة البحر المتوسط للأفلام القصيرة، 17 فيلما من مصر، فلسطين، رومانيا، تونس، الجزائر، فرنسا، المغرب، اليونان، إيطاليا، لبنان، سلوفينيا، وسوريا، فضلا عن مشاركة 36 فيلما في مسابقة طلبة الإسكندرية.

لجان التحكيم

تتكون لجنة تحكيم مسابقة أفلام دول البحر المتوسط من: المنتجة إنغريد ليل هوجتن (النرويج)، المخرج أوليفييه كوسيماك (فرنسا)، المخرج سامح عبدالعزيز (مصر)، المخرج جود سعيد (سوريا)، الممثلة كارلا نيتو (إسبانيا)، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي المتوسطي: الفنان محمود قابيل (مصر)، الناقد مهدي عباس (العراق)، الناقدة ملاك داحموني (المغرب)، الفنان فتحي الهداوي (تونس).

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير من: المخرجة مايرا سانز (إسبانيا)، الناقد نوماس كاسك (ألمانيا)، الأكاديمي حسن الروخ (المغرب)، الفنان كريم قاسم (مصر)، والمخرجة إنا سينديجرفيتش (البوسنة)، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة: المخرج هاني لاشين، مدير التصوير محسن أحمد، والسيناريست ناصر عبدالرحمن.

وقررت إدارة المهرجان هذا العام، النزول بالأفلام إلى جمهور الإسكندرية، من خلال دور العرض التالية: «سينما سان ستيفانو»، «سينما رويال بلازا بالمنتزه»، «مركز الحرية والإبداع» (وسط الإسكندرية)، و«أتيليه الإسكندرية».

إصدارات المهرجان

يصدر المهرجان هذا العام، 16 كتابًا عن المكرَّمين ورموز العمل السينمائي الذين يحتفي بهم المهرجان، منها «الثائر» عن المخرج الكبير علي بدرخان، الذي أهدته إدارة المهرجان دورته السابعة والثلاثين، و«النقد شفاه تبتسم» عن حياة المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، و«وجوه وهوامش» عن مسيرة النجم خالد الصاوي، بالإضافة إلى «نور وظلال» عن الناقدة خيرية البشلاوي، «أضواء وظلال» عن مدير التصوير طارق التلمساني، «أيقونة الرومانسية» عن الكاتبة كوثر هيكل، «رحلة فن» عن الفنانة سلوى خطاب، و«سبحان العاطي» عن الكاتب والسيناريست يوسف معاطي.

بالإضافة إلى كتب الاحتفال بمئوية عدد من الرموز السينمائية، كتاب عن النجم الكبير كمال الشناوي، يحمل عنوان «الدونجوان والشرير والكوميديان»، وعن حياة الفنان محمد رضا يصدر كتاب «معلم السينما المصرية»، «مشوار عاطف سالم» عن مشوار المخرج الكبير عاطف سالم، «الأوراق الخاصة» عن المنتج رمسيس نجيب، «د. ثروت عكاشة» عن وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، وأخيرا كتاب «كلمات تبقى» عن الناقد الراحل ضياء حسني.